Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν είναι γνωστό ότι αρνείται κατηγορηματικά να δώσει το «πράσινο φως» για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Όμως, σύμφωνα με το Politico, πλέον έχει στο πλευρό του κάποιους απίθανους συμμάχους που φαίνεται να στηρίζουν την άποψή του αυτή και να συμμερίζονται τις ανησυχίες του, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Ενόψει της συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη σήμερα 1η Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ασκεί πιέσεις στους Ευρωπαίους ηγέτες για να βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν την Ουγγαρία για την ένταξη του Κιέβου στο μπλοκ, μεταξύ άλλων καθυστερημένων προσπαθειών ένταξης. Μάλιστα, ο Πορτογάλος πολιτικός πρότεινε να αλλάξει τους κανόνες της ΕΕ ώστε να επιτραπεί η έναρξη επίσημων ενταξιακών συνομιλιών μετά από έγκριση από ειδική πλειοψηφία των ηγετών, αντί για ομόφωνη συναίνεση όπως απαιτείται μέχρι σήμερα. Αλλά το σχέδιο του Κόστα αποδεικνύεται αμφιλεγόμενο.

Συγκεκριμένα, η ιδέα του Κόστα είναι να εισαχθεί η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε αυτά τα ενδιάμεσα στάδια προς την ένταξη, ώστε να μπορεί να σημειωθεί πρόοδος, ακόμη και αν ένας μικρός αριθμός χωρών αντιτίθεται σε αυτό. Ωστόσο, για την τελική ένταξη στην ΕΕ απαιτείται ομόφωνη έγκριση.

Ενώ ο Όρμπαν είναι ο ηγέτης της ΕΕ που βρίσκεται πιο κοντά στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι ο πιο εχθρικός προς την Ουκρανία, φαίνεται πως υπάρχουν κι άλλοι ηγέτες που τάσσονται στο πλευρό του με τον καθένα να έχει τα δικά του κίνητρα.

Το σχέδιο αντιμετωπίζει αντιδράσεις από αρκετές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας, και είναι απίθανο να λάβει ευρεία έγκριση στη Σύνοδο της Δανίας, σύμφωνα τα όσα δήλωσαν στο Politico, τρεις διπλωμάτες της ΕΕ και ένας αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας οι οποίοι θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Η ανησυχία μεταξύ αυτών των χωρών είναι ότι αλλάζοντας τους κανόνες ένταξης, θα περιορίσουν επίσης τη δική τους ικανότητα να μπλοκάρουν τις υποψηφιότητες ένταξης που θεωρούν προβληματικές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, όπως ακριβώς οι Βούλγαροι θέλουν να μπορούν να θέσουν όρια στη Βόρεια Μακεδονία, οι Κροάτες να μπλοκάρουν τη Σερβία και οι Έλληνες να δείξουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν βέτο για την ένταξη της Τουρκίας.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ, η πρόταση του Κόστα θα τεθεί στο τραπέζι στην Κοπεγχάγη σήμερα Τετάρτη, μαζί με μια άλλη πρόταση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την υποστήριξη της Ουκρανίας. «Κανένας ηγέτης μέχρι σήμερα δεν απάντησε με ένα γενικό "όχι" σε αυτή την ιδέα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στην πρόταση του Κόστα για αλλαγή του κανόνα.

«Δεν μας πείθει καθόλου η αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού επειδή αυτό προτείνουν ορισμένοι», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος επίσης θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.«Εάν εφαρμόσετε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία [για να προωθήσετε τη διαδικασία ένταξης], υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος η διαδικασία να πολιτικοποιηθεί», πρόσθεσε.

Μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση είναι ότι για να αλλάξουν οι κανόνες, θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα 27 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, κάτι που δεν φαίνεται όμως εφικτό αυτή τη στιγμή.

Οι απίθανοι σύμμαχοι του Όρμπαν

Η προσπάθεια συναντά τώρα την αντίθεση ηγετών που θεωρούν το βέτο τους ως βαθιά συνδεδεμένο με την εθνική τους κυριαρχία, σχολιάζει το Politico.

Ως ένα από τα παραδείγματα αναφέρει την Ελλάδα η οποία εδώ και καιρό αντιτίθεται στην υποψηφιότητα της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ, θεωρώντας την απειλή για την ασφάλεια. Η Αθήνα βασίζεται στο βέτο της ως τρόπο να εγγυηθεί ότι η Άγκυρα δεν θα ενταχθεί ποτέ στην ΕΕ — ακόμη και αν η υποψηφιότητα της Τουρκίας έχει νομικά ανασταλεί.

«Σε αυτή την πρόταση είμαστε πολύ επιφυλακτικοί», δήλωσε ένας Έλληνας αξιωματούχος στο Politico, αναφερόμενος στην πρόταση τροποποίησης των κανόνων του Κόστα.

Το Παρίσι έχει επίσης ιστορικά αντιταχθεί στην ένταξη της Τουρκίας στο μπλοκ, με τον Μακρόν να λέει στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μόλις το 2018 ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να προχωρήσει η υποψηφιότητα της Άγκυρας.

Το ίδιο ισχύει και για τη Βουλγαρία, η οποία θέλει να εμποδίσει την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στο μπλοκ ή την Κροατία, η οποία ιστορικά έχει αντιταχθεί στην ένταξη της Σερβίας.

«Προφανώς οι Ούγγροι εμποδίζουν τους Ουκρανούς», δήλωσε ο διπλωμάτης της ΕΕ.

«Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι Βούλγαροι θέλουν να μπορούν να μπλοκάρουν τους Βορειομακεδόνες, οι Κροάτες θέλουν να μπορούν να ελέγχουν τους Σέρβους, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θέλουν η Τουρκία να έρθει πιο κοντά στην ΕΕ ενώ η Ελλάδα θα ήθελε επίσης να έχει το νου της στην Αλβανία», κατέληξε.

