Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χλεύασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έστειλαν πυρηνικά υποβρύχια στις ρωσικές ακτές, όπως είχε υποσχεθεί ο Τραμπ, σημειώνει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Μεντβέντεφ «ηλίθιο» και τον Αύγουστο είχε δηλώσει ότι διέταξε τη μετακίνηση δύο πυρηνικών υποβρυχίων σε «κατάλληλες περιοχές» ως απάντηση στις απειλές του Μεντβέντεφ.

«Νέο επεισόδιο της σειράς θρίλερ», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο X στα αγγλικά. «Ο Τραμπ ανέφερε για άλλη μια φορά τα υποβρύχια που φέρεται να «έστειλε στις ακτές της Ρωσίας», επιμένοντας ότι είναι «πολύ καλά κρυμμένα».

Όπως λέει και το ρητό, είναι δύσκολο να βρεις μια μαύρη γάτα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο — ειδικά αν δεν υπάρχει», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

