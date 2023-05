Άγριος καυγάς στη Disneyland για μία φωτογραφία - Δείτε βίντεο

Disney World: Ένα μέρος όπου τα όνειρα των παιδιών γίνονται πραγματικότητα, όπου συναντούν τους παιδικούς τους ήρωες και όλους τους αγαπημένους τους φανταστικούς χαρακτήρες. Μια ημερήσια εκδρομή στο θέρετρο είναι μια μέρα που υποτίθεται ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ, μια μέρα που θα λατρέψουν και θα θυμούνται για τα υπόλοιπά τους χρόνια.

Για τα παιδιά δύο οικογενειών, η επίσκεψή τους στη Disneyland μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς οι θυμωμένοι γονείς τους ήρθαν σε σύγκρουση που κατέληξε σε καβγά για μια ευκαιρία φωτογραφίας.



The Happiest Place on Earth. Brutal fight breaks out at Disney World. (Video: @MasterGraceyJr) pic.twitter.com/l2uA2dnGoE