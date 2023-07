Άγρια δολοφονία 15χρονης στη Ρωσία: Την βίασαν και την έλουσαν με καυστικό υγρό

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες του εγκλήματος με θύμα μια 15χρονη από τη Ρωσία και δράστη έναν 16χρονο τουλάχιστον.

Η άτυχη κοπέλα έπεσε θύμα βιασμού και στη συνέχεια οι δράστες την πέταξαν γυμνή σε γραμμές τρένου, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν ρίξει στο κορμί της καυστικό υγρό.

Η φρίκη που έζησε η Γιάροσλαβ Σίκοβα στο Περμ της Ρωσίας αποκαλύφθηκε όταν οδηγός τρένου είδε το σώμα της πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

