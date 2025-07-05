Ζελένσκι για Τραμπ: Xθες μιλήσαμε καλύτερα και πιο παραγωγικά

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η τελευταία του συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα ήταν η καλύτερη και η πιο «παραγωγική» που είχε ποτέ.

«Ως προς την συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκε χθες, ήταν πιθανότατα η καλύτερη που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, η πιο παραγωγική», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά το βραδινό του μήνυμα.

«Συζητήσαμε θέματα αντιαεροπορικής άμυνας και είμαι ευγνώμων για την βούλησή του να βοηθήσει. Ειδικά το σύστημα Patriot είναι το κλειδί στην προστασία απέναντι στις βαλλιστικές απειλές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

