Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν αναμένεται σήμερα στο Πεκίνο, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα αποπειρώνται να συνεχίσουν τον διάλογο παρά τις χαώδεις διαφορές τους για διάφορα ζητήματα, καθώς πλησιάζουν οι αμερικανικές εκλογές.

Το ταξίδι του Τζέικ Σάλιβαν στην Κίνα, που αναμένεται να διαρκέσει ως μεθαύριο Πέμπτη, είναι το πρώτο από το 2016 για τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο Τζέικ Σάλιβαν αναμένεται να έχει συνομιλίες ιδίως με τον Ουάνγκ Γι, τον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας.

Οι διμερείς σχέσεις παραμένουν τεταμένες, εξαιτίας διαφορών για το εμπόριο, την εδαφική επέκτασης της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα, το ζήτημα της Ταϊβάν, κι όχι μόνο.

Η Κίνα θεωρεί τη νήσο, που έχει αυτόνομη κυβέρνηση, επαρχία της κι έχει πολλαπλασιάσει τις ενέργειες εκφοβισμού της τα τελευταία χρόνια.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα εκφράσει «την ανησυχία της όσον αφορά τις αυξανόμενες στρατιωτικές, διπλωματικές; και οικονομικές πιέσεις της Κίνας στην Ταϊβάν», ανέφερε αμερικανίδα αξιωματούχος.

«Οι ενέργειες αυτές είναι αποσταθεροποιητικές, εγείρουν κίνδυνο κλιμάκωσης», τόνισε η ίδια.

Από την πλευρά της, με την ευκαιρία της επίσκεψης, το Πεκίνο «θα εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της, θα διευκρινίσει τη σθεναρή θέση της και θα διατυπώσει τις απαιτήσεις της όσον αφορά την Ταϊβάν», μετέδωσε από την πλευρά του το κινεζικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι ΗΠΑ, μολονότι επισήμως δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, είναι μολαταύτα ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του στρατού της νήσου και προστάτιδα δύναμη της Ταϊπέι.

Η Κίνα καταφέρεται συχνά εναντίον των ΗΠΑ διότι θεωρεί πως υποκινούν και υποστηρίζουν το πολιτικό ρεύμα υπέρ της ανεξαρτησίας της νήσου.

Ο Τζέικ Σάλιβαν σχεδιάζει επίσης να συζητήσει με κινέζους αξιωματούχους για το ζήτημα της Νότιας Σινικής Θάλασσας, όπου οι εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των Φιλιππίνων έχουν κλιμακωθεί θεαματικά τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας εδαφικών διεκδικήσεων.

Η επίσκεψη καταγράφεται καθώς πλησιάζουν ολοένα περισσότερο στον ορίζοντα οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, υποψήφια για τη διαδοχή του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, αναμένεται αν κερδίσει τις εκλογές να συνεχίσει τον διάλογο με την Κίνα, συνεχίζοντας ωστόσο την πολιτική πίεσης.

Ο αντίπαλός της, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει διαμηνύσει επανειλημμένα πως θα υιοθετήσει πολύ πιο σκληρή γραμμή αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

