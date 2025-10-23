Σε νέα πενθήμερη απεργία προχωρούν τον Νοέμβριο οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο τους. Η κινητοποίηση, που θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 19 Νοεμβρίου, αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών για την εργασιακή ανασφάλεια και τους χαμηλούς μισθούς.

Η απόφαση για την απεργία ελήφθη μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση για ένα αξιόπιστο πλάνο αντιμετώπισης της ανεργίας στον ιατρικό κλάδο και της διαχρονικής μείωσης των αποδοχών σε πραγματικούς όρους.

Ο Τζακ Φλέτσερ, πρόεδρος της επιτροπής ειδικευόμενων γιατρών του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου (BMA), τόνισε πως «δεν το επιδιώκαμε αυτό», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί είχαν πραγματοποιήσει πενθήμερη απεργία και τον Ιούλιο, διαμαρτυρόμενοι για την άρνηση της κυβέρνησης να βελτιώσει την πρόταση αύξησης μισθών κατά 5,4%. Ο BMA διεκδικεί αύξηση 29% για να επανέλθουν οι αποδοχές στα επίπεδα του 2008, ενώ επισημαίνει ότι οι μισοί δευτεροετείς ειδικευόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, παρά τις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού.

