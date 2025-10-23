Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον ανατολικό Λίβανο, έπειτα από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχευσε υποδομές της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκατάστασης παραγωγής πυραύλων ακριβείας.

Οι αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην οροσειρά του Αντιλιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, περιοχή όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί ισχυρή παρουσία. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως στήλες λευκού καπνού υψώθηκαν πάνω από τις ξερές ορεινές ζώνες.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, «τα πλήγματα του ισραηλινού εχθρού προκάλεσαν δύο θανάτους, έναν στην Τζάντα και έναν άλλο στη Χμέσταρ», δύο κοινότητες στην ανατολική πεδιάδα Μπεκάα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι στόχευσε «στρατόπεδο εκπαίδευσης» της Χεζμπολάχ, όπου βρίσκονταν μέλη της οργάνωσης. Επίσης, σημείωσε πως επλήγησαν «στρατιωτικές υποδομές μεταξύ των οποίων εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας».

Παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και έθεσε τέλος στον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει συχνά να πραγματοποιεί επιθέσεις στον Λίβανο, επικαλούμενο την ανάγκη αντιμετώπισης της οργάνωσης.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει πέντε σημεία σε λιβανικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει την αποχώρησή του από αυτά.

Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση μετά τη σύγκρουση, ενώ οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της οργάνωσης και την παράδοση του οπλισμού της στον λιβανικό στρατό. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ μέχρι στιγμής αρνείται να συμμορφωθεί.

Κλιμάκωση εντάσεων και διεθνείς παρεμβάσεις

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να αποχωρήσει από το λιβανικό έδαφος και να «σταματήσει τις συνεχείς επιθέσεις του». Σε δήλωση του γραφείου του, τόνισε πως «ο Λίβανος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη διαδικασία» αφοπλισμού της Χεζμπολάχ πριν από τα τέλη του έτους νότια του ποταμού Λιτάνι, που αφορά την πρώτη φάση του αφοπλισμού στον νότιο Λίβανο.

Στις 20 Οκτωβρίου, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τομ Μπάρακ προειδοποίησε μέσω του X ότι ο λιβανικός στρατός πρέπει να διατηρεί το μονοπώλιο των όπλων. «Αν η Βηρυτός εξακολουθήσει να διστάζει, το Ισραήλ θα μπορούσε να δράσει μονομερώς και οι συνέπειες θα ήταν σοβαρές», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.