Νέα ένεση για την πρόληψη του HIV διαθέσιμη από το NHS σε Αγγλία και Ουαλία 

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια νέα ενέσιμη προληπτική αγωγή για τον ιό HIV θα προσφερθεί για πρώτη φορά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) στην Αγγλία και την Ουαλία, κάτι που ήδη συμβαίνει στη Σκωτία. Η μακράς δράσης ένεση, η οποία χορηγείται κάθε δύο μήνες, αποτελεί εναλλακτική λύση στη λήψη καθημερινών χαπιών για την προστασία από τον ιό.

Οι ειδικοί ελπίζουν ότι οι ενέσεις καμποτεγκραβίρης θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου για τον τερματισμό των νέων κρουσμάτων HIV στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2030. Παράλληλα, τα πρώιμα αποτελέσματα για μια διαφορετική ένεση, τη λενακαπαβίρη, υποδεικνύουν ότι στο μέλλον μπορεί να είναι δυνατή η μετάβαση σε μια ετήσια προληπτική ένεση για τον HIV.

Ο Βρετανός υπουργός υγείας και κοινωνικής φροντίδας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε: «Η έγκριση αυτής της ένεσης που αλλάζει τα δεδομένα ενσωματώνει απόλυτα αυτό που η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προσφέρει: θεραπείες αιχμής που σώζουν ζωές και δεν αφήνουν κανέναν πίσω. Για τα ευάλωτα άτομα που αδυνατούν να ακολουθήσουν άλλες μεθόδους πρόληψης του HIV, αυτό αντιπροσωπεύει την ελπίδα».

Η προληπτική θεραπεία για τον HIV, γνωστή ως PrEP (προφύλαξη πριν από την έκθεση), λαμβάνεται από άτομα που είναι αρνητικά στον ιό για να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Ενώ τα χάπια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, ορισμένα άτομα δυσκολεύονται να τα λαμβάνουν καθημερινά λόγω πρακτικών δυσκολιών, φόβου για το στίγμα (π.χ. αν τα βρουν γονείς ή συγκάτοικοι) ή λόγω δύσκολων συνθηκών διαβίωσης, όπως η έλλειψη στέγης και η ενδοοικογενειακή βία. Μια ένεση που διαρκεί μήνες προσφέρει ευκολία και διακριτικότητα.

Η ένεση καμποτεγκραβίρης θα χορηγείται σε ενήλικες και εφήβους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον HIV, αλλά για τους οποίους η λήψη χαπιών είναι δύσκολη. Υπολογίζεται ότι αρχικά θα προσφερθεί σε περίπου 1.000 άτομα. Το κόστος της θεραπείας ανέρχεται σε περίπου £7.000 ανά ασθενή ετησίως, ωστόσο το NHS έχει εξασφαλίσει εμπιστευτική έκπτωση από την παρασκευάστρια εταιρεία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας στη Φροντίδα, η ενέσιμη προληπτική αγωγή θα είναι διαθέσιμη από τις κλινικές σεξουαλικής υγείας του NHS «τους επόμενους μήνες». Φιλανθρωπικές οργανώσεις χαιρετίζουν την κίνηση ως «μεταμορφωτική θεραπεία» και ως ένα «ζωτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων», τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη για ταχεία εφαρμογή και διερεύνηση της χορήγησής της και εκτός των κλινικών σεξουαλικής υγείας.



Πηγή: skai.gr

