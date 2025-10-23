Απέρριψε εκ νέου οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών με τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας ότι οποιοδήποτε σχέδιο για την επίτευξη ειρήνης θα πρέπει να έχει ως γραμμή εκκίνησης την κατάπαυση του πυρός με τις διαπραγματεύσεις να ακολουθούν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε, επίσης, ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αλλά και για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των κεφαλαίων για την εγχώρια παραγωγή όπλων, καθώς και για την αγορά ευρωπαϊκών και αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει εγχώριας παραγωγής μακράς εμβέλειας οπλικά συστήματα, με εμβέλεια έως και 3.000 χιλιομέτρων.



