Το Ιράν αντιδρά στην πολιτική της "μέγιστης πίεσης" που επανάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ

Η εξωτερική πολιτική του Ιράν καθοδηγείται από την αξιοπρέπεια, τη σοφία και το συμφέρον, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επανέλαβε χθες Τρίτη ότι θέλει να ασκήσει «μέγιστη πίεση» στην Τεχεράνη.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι ανησυχίες των ΗΠΑ για το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο δεν είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Εκτίμησε εξάλλου ότι μπορεί να επιλυθεί με δεδομένη την αντίθεση του Ιράν στα όπλα μαζικής καταστροφής.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική της «μέγιστης πίεσης» που επανέφερε ο Τραμπ, ο Αραγτσί σημείωσε ότι θα αποτύχει.

«Πιστεύω ότι η άσκηση μέγιστης πίεσης είναι μια αποτυχημένη εμπειρία και η επαναφορά της θα οδηγηθεί εκ νέου στην αποτυχία», επεσήμανε ο Ιρανός υπουργός.

«Η εξωτερική μας πολιτική καθοδηγείται πάντα από τις ακόλουθες αρχές: την αξιοπρέπεια του λαού και της χώρας μας, τη σοφία και το συμφέρον. Αυτό ισχύει για τις σχέσεις μας με τις άλλες χώρες», δήλωσε ο Φατεμέχ Μοχαζερανί στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σοφία σημαίνει να βλέπουμε τι γίνεται πίσω από τη σκηνή και να κατανοούμε σωστά τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

Χθες ο Τραμπ επανέφερε την πολιτική του της άσκησης «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν, η οποία έχει στόχο μεταξύ άλλων να μειώσει τις πετρελαϊκές εξαγωγές της Τεχεράνης στο μηδέν προκειμένου να την εμποδίσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Την ώρα που υπέγραφε μνημόνιο για την επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος το χαρακτήρισε σκληρό και δήλωσε ότι δίστασε προτού λάβει αυτά τα μέτρα.

«Δεν χαίρομαι που το κάνω, αλλά δεν είχα επιλογή διότι πρέπει να φανούμε ισχυροί», εξήγησε.

Παράλληλα ο Τραμπ επεσήμανε ότι θα ήθελε να συνομιλήσει με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν για να προσπαθήσει να πείσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει τις προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικού όπλου.

«Για εμένα είναι πολύ απλό: το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε πόσο κοντά βρίσκεται η Τεχεράνη στην απόκτηση τέτοιου όπλου, ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε: «είναι πολύ κοντά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.