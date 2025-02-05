Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι είναι «κατηγορηματικά αντίθετη» στην αύξηση των αμερικανικών τελωνειακών δασμών στα προϊόντα της και κάλεσε την Ουάσινγκτον σε «διάλογο» αφού ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, μια σειρά μέτρων ως απάντηση.

«Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά της δυσαρέσκεια και είναι κατηγορηματικά αντίθετη» στα αμερικανικά μέτρα, δήλωσε ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι μια μονομερής αύξηση των δασμών, αλλά διάλογο και διαβουλεύσεις με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε.

Η Κίνα, ως απάντηση στην εφαρμογή από την Ουάσινγκτον επιπλέον δασμών 10% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα, ανακοίνωσε σχέδιο να επιβάλει δασμούς έως 15% σε κάποιες αμερικανικές εισαγωγές από τις 10 Φεβρουαρίου, κάτι που δίνει χρόνο στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν από την Κίνα είναι μια απαραίτητη ενέργεια για να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να μιλήσει στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να προσπαθήσουν να οδηγήσουν σε εκτόνωση έναν νέο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλυτέρων οικονομιών του κόσμου.

Ερωτηθείς για μια πιθανή μελλοντική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δεν έδωσε διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

