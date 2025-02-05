Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχθεί «επενδύσεις από αμερικανικές επιχειρήσεις» στις σπάνιες γαίες της, ορυκτά που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στις ηλεκτρονικές συσκευές, στα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να ζητεί πρόσβαση σε αντάλλαγμα για την αμερικανική βοήθεια.

Ακολουθούν στοιχεία για τα συνολικά αποθέματα ορυκτών της Ουκρανίας, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), οι ΗΠΑ εξαρτώνται από εισαγωγές για ορισμένα ορυκτά.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αυτών των ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων γαιών.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι έχει σπάνιες γαίες, στρατηγικής σημασίας, όπως το βηρύλλιο, σε έξι περιοχές, σε περιορισμένες ποσότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει την Ουκρανία «δυνητική πηγή πάνω από είκοσι κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών».

Το Forbes Ukraine ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2023 την εκτίμηση ότι οι πόροι σε ορυκτά της Ουκρανίας ανέρχονται σε 111 δισεκατομμύρια τόνους, αξίας 14,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων –κυρίως άνθρακας και σιδηρομεταλλεύματα.

Ωστόσο, πάνω από το 70% των πόρων αυτών βρίσκεται στις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, που ελέγχονται εν μέρει από τη Ρωσία, και σε αυτήν του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου πλησιάζουν οι δυνάμεις της Μόσχας.

Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post υπολόγιζε τον Αύγουστο του 2022 τα αποθέματα ορυκτών της Ουκρανίας σε 26 τρισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά βρίσκονται σήμερα σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Το λίθιο είναι ένα ορυκτό που είναι απαραίτητο για την κατασκευή των μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων και έχει μεγάλη ζήτηση.

Σύμφωνα με το Forbes Ukraine, το 2023 η Ουκρανία είχε 33 εκατομμύρια τόνους λιθίου, αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται κοντά σε μεγάλο κοίτασμα λιθίου στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους άλλο κοίτασμα στην Κρούτα Μπάλκα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε εξάλλου στο πλαίσιο παρουσίασης επενδύσεων το 2022 ότι ήταν μια από τις 10 πρώτες χώρες παγκοσμίως όσον αφορά τα αποδεδειγμένα αποθέματα τιτανίου της και ότι αντιπροσωπεύει το 7% της παγκόσμιας παραγωγής.

Το 2023, οι ΗΠΑ εισήγαγαν πάνω από το 95% του τιτανίου τους, σύμφωνα με το USGS. Το τιτάνιο χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική και τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει επίσης ότι είναι μια από τις πέντε πρώτες χώρες παγκοσμίως όσον αφορά τα αποθέματα γραφίτη, με περίπου 19 εκατομμύρια τόνους του πολύτιμου μεταλλεύματος.

Πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η παραγωγή γραφίτη στην Ουκρανία ανερχόταν σε περίπου 10.000 τόνους ετησίως, σύμφωνα με το USGS, αλλά έπεσε κατά 95% λόγω του πολέμου.

Το 2023, οι ΗΠΑ εισήγαγαν όλον τον γραφίτη που είχαν, ο οποίος έχει διάφορες βιομηχανικές χρήσεις, αλλά χρειάζεται κυρίως στην κατασκευή μπαταριών.

Το 2022, η Ουκρανία κατατασσόταν στη 10η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή σιδήρου, σύμφωνα με το World Mining Data.

Πριν από τη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία ήταν η μεγαλύτερη εξαγωγός στον κόσμο σιδηρομεταλλεύματος, ύψους 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021, σύμφωνα με την Kyiv Post.

Η Ουκρανία διαθέτει επίσης σημαντικά αποθέματα κι άλλων στοιχείων που έχουν ζήτηση, κυρίως ουρανίου, μαγγανίου, υδραργύρου και γαλλίου, που είναι ένα ορυκτό που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

