Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Ιουλίου

Σήμερα Παρασκευή, 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται, η μνήμη των Οσίου Ευδοκίμου δικαίου, Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευδόκιμος, Ευδόκιμη,

Ιωσήφ, Σήφης,

Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα,

Τζέσικα, Τζέσσικα*,

Φρειδερίκος, Φρειδερίκη.

Άγιος Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας

Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ήταν μέλος του ιουδαϊκού συνεδρίου της Ιερουσαλήμ (βουλευτής), φίλος και κρυφός μαθητής του Ιησού Χριστού ο οποίος καταγόταν από την Αριμαθαία, μια μικρή πόλη ΒΔ΄ της Ιερουσαλήμ.

Ο Ιωσήφ πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε να κηδέψει το σώμα του Ιησού Χριστού. Αφού έλαβε την άδεια του, μαζί με τον Νικόδημο το κατέβασαν από το σταυρό το σώμα του Κυρίου, το περιέβαλαν σε σινδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε λαξευτό μνημείο κι’ έβαλαν μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου.

Ο Άγιος Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας απεβίωσε ειρηνικά κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:27 – Δύση ήλιου: 20:35

Σελήνη 16.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

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