Ο πρεσβευτής της Ρωσίας Γκαβρίλοφ προειδοποιεί τους υπηκόους του Παναμά για την «σκληρή πραγματικότητα» του πολέμου στην Ουκρανία

Αντιπρόσωπος της διπλωματίας της Ρωσίας παρότρυνε χθες Πέμπτη τους υπηκόους του Παναμά να αναλογιστούν τις συνέπειες της συμμετοχής στον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες περί στρατολόγησης στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πολιτών του κράτους της κεντρικής Αμερικής.

Η παναμαϊκή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ότι τουλάχιστον 20 υπήκοοι της χώρας έχουν πάρει μέρος στην ένοπλη σύρραξη αυτή, τόσο στις τάξεις του στρατού της Ουκρανίας, όσο και σε αυτές του στρατού της Ρωσίας, κι ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς έχει σκοτωθεί, ενώ άλλοι αγνοούνται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά, ορισμένοι από τους ανθρώπους αυτούς «γνώριζαν ακριβώς» πως στρατολογούνταν για να πάνε στα μέτωπα του πολέμου, ωστόσο άλλοι εξαπατήθηκαν εξαιτίας ψευδών υποσχέσεων για απασχόληση.

«Αυτό που μπορούν να περιμένουν δεν είναι ‘χολιγουντιανή υπερπαραγωγή’, ακόμη λιγότερο ‘σαφάρι στην ιρακινή έρημο’», σχολίασε ο ρώσος πρεσβευτής Κονσταντίν Γκαβρίλοφ σε επιστολή του, απευθυνόμενος στους πολίτες της χώρας όπου υπηρετεί, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω λογαριασμών της πρεσβείας σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρόκειται για μια από τις πιο βίαιες ένοπλες συρράξεις του 210υ αιώνα, η σκληρή πραγματικότητα της οποίας εμπεριέχει τη χρήση πολλαπλών όπλων αιχμής» τα οποία «αναπόφευκτα προκαλούν υψηλό αριθμό θυμάτων», τόνισε.

Ο κ. Γκαβρίλοφ θύμισε πως στη χώρα του είναι νόμιμο αλλοδαποί να εντάσσονται οικειοθελώς στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά διέψευσε πως η ρωσική πρεσβεία διαδραματίζει ρόλο ενδιάμεσου σε στρατολογικά ζητήματα.

«Η Ρωσία δεν υποστηρίζει, ούτε χρειάζεται μεθόδους απάτης για τη στρατολόγηση εθελοντών», διαβεβαίωσε.

Το ΥΠΕΞ του Παναμά ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ζήτησε επανειλημμένα από τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στη χώρα πληροφορίες για την κατάσταση υπηκόων της.

Η παναμαϊκή εισαγγελία από την πλευρά της ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνες, έπειτα από καταγγελίες συγγενών πως οι δικοί τους στρατολογήθηκαν με απάτη, κάτι που έχει αναφερθεί και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή: skai.gr

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