Οι αρχές της Βενεζουέλας άρχισαν χθες Πέμπτη να δυναμιτίζουν κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζημιές στον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου, που άφησε πίσω πάνω από 5.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ χιλιάδες κάτοικοι ψάχνουν ακόμη, έναν και πλέον μήνα αργότερα, τα πτώματα των δικών τους στα συντρίμμια στην πόλη Λα Γουάιρα, βόρεια από την πρωτεύουσα Καράκας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, 190 κτίρια κατέρρευσαν εξαιτίας του σεισμού και άλλα 856 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Δεν θα κατεδαφιστεί καμιά δομή όσο υπάρχουν ακόμη θύματα που μένουν να βρεθούν», διαβεβαίωνε την Τρίτη απευθυνόμενος στον Τύπο ο υπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Φρανσίσκο Γκαρσές.

Η κυβέρνηση υπό την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ αποφεύγει να αναφερθεί στον αριθμό των αγνοουμένων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και ειδικούς, ενδέχεται να φτάνει τους 10.000 ανθρώπους.

Στρατιωτικοί απομόνωσαν χθες ακίνητα, στήνοντας περίμετρο αρκετών τετραγώνων γύρω από αυτά, προτού προχωρήσουν σε ελεγχόμενες εκρήξεις.

Ο δρόμος ήταν αδιάβατος για 700 μέτρα στο οικιστικό συγκρότημα Λουΐσα Κάσερες ντε Αρισμέντι, έξι πολυκατοικίες που είχαν ανεγερθεί από το κράτος. Το πρώτο από τα κτίρια που δυναμιτίστηκαν ήταν πολυκατοικία 12 ορόφων που είχε εν μέρει καταρρεύσει κι είχε πάρει κλίση προς την πλευρά του δρόμου.

Για εβδομάδες γίνονται έργα κατεδάφισης και καθαρισμού των συντριμμιών στη Γουάιρα, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα θύματα και οι πιο εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των σεισμών 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν την παραθαλάσσια περιοχή αυτή της Βενεζουέλας.

Η Γενίτ Σαλσέδο, νοικοκυρά, 66 ετών, είπε πως ένιωσε φρικτά, «κατέρρευσε» όταν αισθάνθηκε την έκρηξη. «Ήμουν ακόμη στο σπίτι μου. Ήταν πολύ δυνατή η αίσθηση. Και μας είχαν ειδοποιήσει πως θα γινόταν έκρηξη, η πληροφορία κυκλοφορούσε σε ομάδα ανταλλαγής μηνυμάτων (μέσω WhatsApp) της κοινότητας».

«Πήρα την τσάντα μου κι ήρθα εδώ, στην παραλία, να περιμένω μήπως γίνει κι άλλη έκρηξη», πρόσθεσε.

Στο Πουέρτο Βιέχο, παραλία πλάι στην απαγορευμένη ζώνη, ομάδα εθελοντών και διασωστών έκαναν παύση στις έρευνες. Ορισμένοι μπήκαν στη θάλασσα περιμένοντας να τελειώσουν οι επιχειρήσεις κατεδάφισης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει ότι μόνο οι υλικές ζημιές εξαιτίας του σεισμού έχουν αξία 19,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

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