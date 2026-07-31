Ο πόλεμος του ποδοσφαίρου: Το σχέδιο Ινφαντίνο, το «μπλόκο» της UEFA και η σκιά του Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η UEFA κηρύσσει «πόλεμο» στη FIFA - Ομόφωνη απόφαση των 55 μελών για μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων, αν προχωρήσει το σχέδιο Ινφαντίνο για ιδιωτικοποίηση εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ.

Στο επίκεντρο η FIFA Forward Enterprise (FFE), μια νέα εταιρεία αξίας 20 δισ. δολαρίων που θα διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η σκιά της οικογένειας Τραμπ και των αμερικανικών κεφαλαίων προκαλεί αντιδράσεις στην Ευρώπη, ενώ ο Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της προεδρίας του στη FIFA.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες θεσμικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας του. Στο επίκεντρο της καταιγίδας βρίσκεται ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο και τα σχέδιά του για πώληση μειοψηφικού ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (UEFA), η οποία σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη αποφάσισε (ομόφωνα με ψήφους 55-0) να μποϊκοτάρει κάθε διοργάνωση της FIFA, αν η Παγκόσμια Ομοσπονδία προχωρήσει σε πώληση μεριδίων του Μουντιάλ.

Το σχέδιο των 20 δισ. που άναψε φωτιές

Όλα ξεκίνησαν όταν διέρρευσαν οι προθέσεις του Τζάνι Ινφαντίνο για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας (της FIFA Forward Enterprise - FFE) στην οποία θα μεταφερθούν τα εμπορικά δικαιώματα των πιο πολύτιμων διοργανώσεων της FIFA. Σύμφωνα με το σχέδιο, η εταιρεία, η αξία της οποίας φέρεται να αποτιμάται στα 20 δισ. δολάρια, θα αναλάβει τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα J.P. Morgan ανέλαβε ρόλο κύριου χρηματοοικονομικού συμβούλου για το εγχείρημα.

Με βάση τον σχεδιασμό, η FIFA θα πουλήσει μειοψηφικό πακέτο (περίπου 20%-21%) σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), αντλώντας άμεσα 4,2 δισ. δολάρια. Μάλιστα, προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση των 211 ομοσπονδιών-μελών, ο Ινφαντίνο φέρεται να έχει στα σκαριά σχέδιο διπλασιασμού της τακτικής χρηματοδότησης κάθε χώρας από 10 σε 20 εκατ. δολάρια για την επόμενη τετραετία, εφόσον στηρίξουν την πρόταση έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Τα δημοσιεύματα διαφέρουν ως προς τα ακριβή ποσά, ενώ σημειώνουν παράλληλα ότι οι συνολικές πληρωμές ανά ομοσπονδία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 80 εκατ. δολάρια έως το 2038.

Την ίδια στιγμή ο Guardian αναφέρει ότι η FIFA κράτησε τις διαπραγματεύσεις εντελώς μυστικές. Ακόμη και ισχυρές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, όπως η Αγγλική FA και η Γερμανική DFB, δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση μέχρι τη στιγμή των διαρροών.

Ο «ρόλος» Τραμπ

Η υπόθεση απέκτησε έντονη γεωπολιτική και πολιτική διάσταση όταν αποκαλύφθηκαν οι επενδυτές πίσω από το εγχείρημα.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, κεντρικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις είναι το επενδυτικό fund Thrive Capital του Τζόσουα Κούσνερ. Ο Τζόσουα είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και στενού συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Επιπλέον, η στενή προσωπική και πολιτική σχέση του Τζάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει το deal στο μικροσκόπιο διεθνών παρατηρητών. Ξένοι αναλυτές τονίζουν ότι η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια μετατόπισης του κέντρου βάρους της διοίκησης του ποδοσφαίρου από την Ευρώπη (Ζυρίχη/Νιόν) προς τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, δημοσιεύματα των Times του Λονδίνου αναφέρουν ότι το σχέδιο προβλέπει τη μεταπήδηση του Ινφαντίνο στη θέση του «Εκτελεστικού Επιτρόπου» (Executive Commissioner) της FFE μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στη FIFA (έως το 2031), εξασφαλίζοντάς του τεράστια αμοιβή και μόνιμο έλεγχο των εμπορικών εσόδων.

Ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εκφράζουν φόβους για απόπειρα μεταφοράς του κέντρου βάρους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σε αμερικανικά κεφάλαια, ενώ κυκλοφορούν αναφορές που θέλουν τον Ινφαντίνο να εξασφαλίζει ηγετικό ρόλο με τεράστια προσωπικά οφέλη.

Το «μπλόκο» της UEFA: Το Παγκόσμιο Κύπελλο ΔΕΝ είναι προς πώληση

Η αντίδραση της Ευρώπης ήταν άμεση. Μετά από έκτακτη τηλεδιάσκεψη των 55 κρατών-μελών της UEFA, εκδόθηκε ανακοίνωση που ξεκαθαρίζει ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει την εμπορευματοποίηση της κληρονομιάς του αθλήματος.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA αναφέρει: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προς πώληση. Είναι η μεγαλύτερη αθλητική κληρονομιά του ποδοσφαίρου, χτισμένη από γενιές παικτών, εθνικών ομάδων και φιλάθλων. Κανείς δεν έχει την ηθική νομιμοποίηση να πουλήσει αυτό που απλώς κατέχει ως θεματοφύλακας για τις επόμενες γενιές. Όσο παραμένουν ζωντανές αυτές οι προτάσεις, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε καμία διοργάνωση της FIFA.»

Η UEFA κατηγόρησε τη διοίκηση Ινφαντίνο για «πλήρη αποτυχία ηγεσίας», κρυφές διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες και απόπειρα επιβολής ενός «τετελεσμένου γεγονότος» μέσω οικονομικού εκβιασμού προς τις ασθενέστερες ομοσπονδίες.

Πέρα από το μποϊκοτάζ, η UEFA, σύμφωνα με το BBC, εξετάζει προσφυγές στα ελβετικά δικαστήρια και στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), υποστηρίζοντας ότι η FIFA παραβιάζει το καταστατικό της αν μεταβιβάσει εμπορικά δικαιώματα σε ιδιώτες χωρίς ομόφωνη συγκατάθεση.

Ο Guardian προσθέτει ότι Ευρωπαίοι πολιτικοί και η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασαν το σχέδιο, ενώ εξετάζεται αν παραβιάζονται κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βράδυ της Πέμπτης (30/07), μετά από έκτακτη συνεδρίαση, η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ακολούθησε ομόφωνα τη γραμμή της UEFA:

«Η ιστορία έχει δείξει στη FIFA και στην ποδοσφαιρική οικογένεια τι συμβαίνει όταν οι θεματοφύλακες του αθλήματος χάνουν την επαφή με αυτές τις αξίες.Η Concacaf επιβεβαιώνει εκ νέου ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου - και το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο - πρέπει να παραμείνει στα χέρια της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία φαίνεται επίσης να ακολουθεί την ευρωπαϊκή γραμμή, καθώς κατήγγειλε τη FIFA ότι η πρόταση παρουσιάστηκε χωρίς διαβούλευση και οικονομική, ή νομική ανάλυση. Ο πρόεδρος της AFC, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραΐμ Αλ-Χαλίφα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της συνομοσπονδίας και ζήτησε χρόνο, πλήρη αξιολόγηση και ουσιαστική διαβούλευση.

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία ποδοσφαίρου (CAF) κρατά για την ώρα μια πιο ουδέτερη στάση, ενώ η Νότια Αμερική (CONMEBOL) και η Ωκεανία (OFC) δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη επίσημα.

Η απάντηση της FIFA

Ο Ινφαντίνο επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους την Πέμπτη, περιγράφοντας το σχέδιο ως πρόταση και όχι ως υποχρέωση. Η FIFA από την πλευρά της προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα απώλειας ελέγχου του ποδοσφαίρου, υποστηρίζοντας ότι η FFE θα αφορά αποκλειστικά τον εμπορικό τομέα, ενώ οι αποφάσεις για τους κανονισμούς και τη διοργάνωση των αγώνων θα παραμείνουν στα χέρια της ομοσπονδίας. Επιπλέον, σημειώνει πως τα κεφάλαια θα αναδιανεμηθούν στις αναπτυσσόμενες ποδοσφαιρικά χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες βλέπουν θετικά την οικονομική ενίσχυση.

Δήλωσε παράλληλα ότι οποιαδήποτε τελική πρόταση θα πρέπει ακόμη να περάσει από διαδικασία διαβούλευσης και ψηφοφορία των ομοσπονδιών-μελών, και στη συνέχεια από το 37μελές Συμβούλιό της, με ορισμένα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι μια τελική ψηφοφορία θα μπορούσε να λάβει χώρα στο Συνέδριο της FIFA στο Μαρόκο τον επόμενο χρόνο.

Η επόμενη μέρα και το διακύβευμα

Η σύγκρουση αυτή φέρνει το ποδόσφαιρο στα πρόθυρα του απόλυτου σχίσματος. Η Ευρώπη χρησιμοποιεί το ίδιο όπλο που είχε χρησιμοποιήσει το 2021, όταν ανάγκασε τη FIFA να αποσύρει το σχέδιο διεξαγωγής Μουντιάλ ανά δύο χρόνια. Η κρίσιμη ημερομηνία πλέον είναι η 19η Σεπτεμβρίου, όταν οι 211 ομοσπονδίες καλούνται να τοποθετηθούν πάνω στην πρόταση Ινφαντίνο.

Χωρίς τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες, όμως, οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA θα έχανε μεγάλο μέρος της αθλητικής και εμπορικής της αξίας.

Η απειλή του μποϊκοτάζ έχει, ωστόσο, και άμεσες πρακτικές συνέπειες. Η Πολωνία πρόκειται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20 τον Σεπτέμβριο, ενώ τα προκριματικά πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027 στη Βραζιλία είναι προγραμματισμένα για τον Οκτώβριο. Πρόκειται για διοργανώσεις που η στάση της UEFA θέτει σε αβεβαιότητα, πέρα από τα ανδρικά και γυναικεία Παγκόσμια Κύπελλα σε βάθος χρόνου.

Το ερώτημα πλέον είναι αν ο Τζάνι Ινφαντίνο θα υποχωρήσει μπροστά στην πίεση της UEFA ή αν θα επιλέξει τη σύγκρουση, ρισκάροντας μια ολική ρήξη που θα μπορούσε να αλλάξει τον χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Πηγή: skai.gr

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