«Γκάζια» για παραδοτέα αλλά και για προβολή του κυβερνητικού έργου

Της Δώρας Αντωνίου

Τον πολιτικό χρόνο ως σύμμαχο της κυβέρνησης παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα μέλη της κυβέρνησής του. Από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου περιέγραψε τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές που επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

«Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης να τον αξιοποιήσουν σε διττή κατεύθυνση: αφενός για να συνεχίσουν να παράγουν έργο και αφετέρου για να επικοινωνήσουν το έργο αυτό προς την εκλογική βάση, ιδιαίτερα της περιφέρειας.

Ο πρωθυπουργός με τα μηνύματα που εξέπεμψε θέλησε να εξουδετερώσει δύο κινδύνους στην πορεία μέχρι τις εκλογές: το ενδεχόμενο υπουργοί και υφυπουργοί να «κατεβάσουν μολύβια» και να επικεντρωθούν στο κυνήγι του σταυρού και, δεύτερον, τον κίνδυνο στο πλαίσιο του προεκλογικού ανταγωνισμού να μην υπερασπίζονται συνολικά τα κυβερνητικά πεπραγμένα, αλλά να περιορίζονται στα θέματα που οι ίδιοι έχουν διαχειριστεί.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έγινε σε βαρύ κλίμα, εξαιτίας της απώλειας των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη και του συναδέλφου τους στο Γύθειο. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε εκ μέρους όλων των μελών της κυβέρνησης «βαθιά θλίψη» για τις απώλειες και πρόσθεσε ότι «η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση».

Μιλώντας για την πορεία της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές, έθεσε στο επίκεντρο τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου χωρίς διακοπή. «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε τα παραδοτέα σε όλα τα υπουργεία» ανέφερε. Ακολούθως, ζήτησε από τους υπουργούς «να ιδρώσουν τη φανέλα» στο γήπεδο της επικοινωνίας και της επαφής με την εκλογική βάση. Ζήτησε να ενημερωθούν αναλυτικά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου αλλά και οι βουλευτές για το σύνολο του έργου, «και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί».

Δεν περνάει απαρατήρητη η επισήμανση του πρωθυπουργού ότι «χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στα περιφερειακά Μέσα». Η Ν.Δ. καταγράφει καλύτερες εκλογικές επιδόσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα και εμφανίζεται με μεγαλύτερες απώλειες και μεγαλύτερη πίεση από τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της στην περιφέρεια. Έτσι, δίνεται βάρος στην περιφέρεια για να καταστεί εφικτή η ενίσχυση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος. Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων μπορεί να βελτιωθεί.

Το άλλο σημαντικό στοιχείο της όσων είπε χθες είναι ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης μέχρι το 2030, ουσιαστικά του σχεδίου που θα αποτελέσει το βασικό προεκλογικό αφήγημα της Ν.Δ. στην πορεία προς τις κάλπες. Για τη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου θα πρέπει επίσης να συνδράμουν με προτάσεις και ιδέες τα κυβερνητικά στελέχη.

Πηγή: skai.gr

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