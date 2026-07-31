Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, αλλά παραμένουν σε τροχιά μηνιαίας ανόδου

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν την Παρασκευή, αν και παραμένουν σε τροχιά μηνιαίας ανόδου.

Οι αποστολές προμηθειών αυξήθηκαν μέσω ζωτικών θαλάσσιων περασμάτων παρά την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 1,03 δολάρια ή 1,2% στα 88 δολάρια το βαρέλι στις 02:15 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 1,50 δολάρια ή 1,8% στα 82,09 δολάρια το βαρέλι.

Σε μηνιαία βάση, και τα δύο συμβόλαια αναφοράς αυξάνονται κατά περίπου 20%.

Πηγή: skai.gr

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