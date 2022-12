Βαρκελώνη: Eπείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ - Μετανάστες «διέφυγαν τρέχοντας» στην πίστα

Επιβατηγό αεροσκάφος της Pegasus Airlines που πραγματοποιούσε πτήση από το Μαρόκο προς την Τουρκία πραγματοποίησε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα επείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης, αφού μία εγκυος γυναίκα προσποιήθηκε ότι έσπασαν τα νερά της και ότι γεννάει.

Μία «ομάδα 28 επιβαινόντων» κατόρθωσε να διαφύγει τρέχοντας στην πίστα, ανακοίνωση η ισπανική κυβέρνηση.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα ξένα μέσα, όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε και άνοιξαν οι πόρτες για να κατέβει η έγκυος, σχεδόν 30 μετανάστες βγήκαν τρέχοντας και έτρεξαν να ξεφύγουν στην πίστα του αεροδρομίου.

