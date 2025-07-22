Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ενδέχεται να επισκεφθεί την Κίνα σύντομα για ένα ταξίδι ορόσημο, σε μια χρονική περίοδο εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου και της ασφάλειας.

«Ο πρόεδρος Σι με προσκάλεσε στην Κίνα και πιθανόν θα το κάνουμε αυτό σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο.

«Λίγο αργότερα, όχι όμως πολύ αργότερα. Και με έχουν προσκαλέσει πολλοί άνθρωποι και θα λάβουμε αυτές τις αποφάσεις πολύ σύντομα».

Το Reuters έχει μεταδώσει πως βοηθοί του Τραμπ και του Σι έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στην Ασία αργότερα φέτος, επικαλούμενο δύο πρόσωπα με γνώση των σχεδίων.

Αν και τα σχέδια για μια συνάντηση δεν έχουν οριστικοποιηθεί, οι συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν συμπεριλάβει μια πιθανή στάση του Τραμπ περίπου τη χρονική περίοδο της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα ή συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου που θα διεξαχθεί το διάστημα 30ης Οκτωβρίου-1ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα πρόσωπα αυτά.

Ένα άλλο πιθανό ταξίδι θα μπορούσε να είναι μια τελετή στο Πεκίνο, την 3η Σεπτεμβρίου, για την 80η επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να παραστεί.

Ο Λευκός Οίκος και η κινεζική κυβέρνηση δεν θέλησαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες του Ρόιτερς.

Ο Τραμπ έκανε το σχόλιο σχετικά με μια πιθανή συνάντηση με τον Σι κατά τη διάρκεια επαφών που είχε με τον πρόεδρο των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζ., ενός σημαντικού συμμάχου στον Ειρηνικό, ο οποίος, όπως ο Τραμπ είπε, απομακρύνθηκε επιτυχώς από την Κίνα, ακόμα κι αν, όπως υποστήριξε, δεν είναι κακό οι δύο χώρες να έχουν σχέσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιδιώξει να αμβλύνει τις εντάσεις με το Πεκίνο τις τελευταίες εβδομάδες, κάνοντας μια παύση από έναν δασμολογικό πόλεμο οφθαλμού αντί οφθαλμού που αναστάτωσε το παγκόσμιο εμπόριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο Τραμπ έχει δώσει προθεσμία μέχρι τις 12 Αυγούστου προκειμένου οι ΗΠΑ και η Κίνα να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τους δασμούς.

Άλλα θέματα που προκαλούν προστριβές μεταξύ των δύο χωρών περιλαμβάνουν τη στήριξη της Κίνας στη Ρωσία, τη διακίνηση φαιντανύλης, ανησυχίες περιφερειακής ασφάλειας και απαγορεύσεις εξόδου σε βάρος Αμερικανών υπηκόων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.