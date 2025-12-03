Η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, και δύο ακόμη άτομα κατηγορούνται επίσημα για απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής», ανέφερε η δήλωση του εισαγγελέα.

«Oι έρευνες συνεχίζονται», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Μογκερίνι, πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Σανίνο και ένας υπάλληλος του Κολλεγίου της Ευρώπης συνελήφθησαν την Τρίτη σε σχέση με έρευνα για το αν η δημόσια προκήρυξη που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) το 2021-22 σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένη υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης, σημειώνει το Politico.

Οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί και η Μογκερίνι, ο Σανίνο και το τρίτο άτομο που συνελήφθη θεωρούνται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο.

Η Μογκερίνι και ο Σανίνο, και οι δύο Ιταλοί υπήκοοι, είναι πολύ γνωστοί στους διπλωματικούς κύκλους των Βρυξελλών, και η είδηση της σύλληψής τους προκάλεσε σοκ στην κοινότητα της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

