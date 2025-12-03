Ακριβώς ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ήδη ταλανίζεται από ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευσή της για διαφάνεια και εν μέσω έντονων εντάσεων για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει τώρα να βρει έναν τρόπο να αποφύγει να εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο που χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της θητείας της.

«Όσοι δεν συμπαθούν τη Φον ντερ Λάιεν θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον της», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ μετά τη σύλληψη δύο επιφανών Ευρωπαίων προσωπικοτήτων.

Στο στόχαστρο η Φον ντερ Λάιεν

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι η πρώην επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ και ένας ανώτερος διπλωμάτης που εργάζεται επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνελήφθησαν την Τρίτη, αξιοποιήθηκε από τους επικριτές της Φον ντερ Λάιεν, με νέες εκκλήσεις για άσκηση νέας πρότασης μομφής να έρχονται στο προσκήνιο.

«Η αξιοπιστία των θεσμών μας διακυβεύεται», δήλωσε η Manon Aubry, συμπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν αποδειχθούν, οι κατηγορίες θα πυροδοτήσουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει τις Βρυξέλλες από τη μαζική παραίτηση της Επιτροπής Jacques Santer το 1999 λόγω κατηγοριών για κακοδιαχείριση των οικονομικών.

Η αστυνομία συνέλαβε την πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι, μια κεντροαριστερή Ιταλίδα πολιτικό που ηγήθηκε του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), από το 2014 έως το 2019, και τον Στέφανο Σανίνο, που ήταν γενικός γραμματέας της ΕΕΑΔ από το 2021 έως ότου αντικαταστάθηκε νωρίτερα φέτος.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι έχει «έντονες υποψίες» ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών για την ίδρυση διπλωματικής ακαδημίας συνδεδεμένης με το Κολλέγιο της Ευρώπης, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης, για την περίοδο 2021-2022 δεν ήταν δίκαιη και ότι τα γεγονότα, εάν αποδειχθούν, «θα μπορούσαν να συνιστούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου».

Η υπόθεση φαίνεται ότι θα επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Φον ντερ Λάιεν και της τρέχουσας επικεφαλής της ΕΥΕΔ, της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Κάγια Κάλλας, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους της ΕΕ που μίλησαν στο Pοlitico. Νωρίτερα φέτος, ο Σανίνο παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού γραμματέα και ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή της Φον ντερ Λάιεν.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ υπερασπίστηκε τη Φον ντερ Λάιεν, κατηγορώντας αντίθετα την ΕΥΕΔ.

«Γνωρίζω ότι όσοι δεν συμπαθούν τη Φον ντερ Λάιεν θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον της, αλλά αυτοί χρησιμοποιούν τα πάντα εναντίον της», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Επειδή η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν είναι η πιο αναγνωρίσιμη ηγέτης στις Βρυξέλλες, της αποδίδουμε την ευθύνη για τα πάντα», πρόσθεσε. «Και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίσει πρόταση μομφής για κάτι που μπορεί να έχει κάνει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν είναι υπεύθυνη για όλα τα θεσμικά όργανα», επεσήμανε.

Η Μογκερίνι, ο Σανίνο και ένα ακόμα τρίτο πρόσωπο δεν έχουν κατηγορηθεί επίσημα και η κράτησή τους δεν συνεπάγεται ενοχή. Ο ανακριτής έχει 48 ώρες από την έναρξη της ανάκρισής τους για να αποφασίσει σχετικά με τις περαιτέρω κινήσεις.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση Σανίνο, η Επιτροπή αρνήθηκε να απαντήσει. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση Μογκερίνι, το Κολλέγιο της Ευρώπης αρνήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι παραμένει «προσηλωμένο στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, δικαιοσύνης και συμμόρφωσης -τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε διοικητικά θέματα».

«Σειρά εγκλημάτων»

Η έρευνα πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου τα ευρωσκεπτικιστικά, λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται το κύμα δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων και η ΕΕ ασκεί πιέσεις σε χώρες εντός και εκτός της Ένωσης για τα σκάνδαλα διαφθοράς που τις αφορούν.

«Είναι αστείο το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες δίνουν μαθήματα σε όλους για το «κράτος δικαίου», ενώ οι ίδιοι οι θεσμοί της μοιάζουν περισσότερο με σειρά εγκλημάτων παρά με μια λειτουργική ένωση», δήλωσε ο Ζόλταν Κόβατς, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, η οποία έχει δεχτεί κριτική από την ΕΕ, στο X.

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Gheorghe Piperea, μέλος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο οποίος ήταν πίσω από την αποτυχημένη πρόταση μομφής κατά της Φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, δήλωσε στο Politico ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει νέα πρόταση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Mαρία Ζαχάροβα ανέφερε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ «προτιμούν να αγνοούν τα δικά τους προβλήματα, ενώ συνεχώς δίνουν μαθήματα σε όλους τους άλλους».

Η ΕΕ αγωνίζεται να ξεπεράσει μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς από την αρχή της δεκαετίας. Οι επιδρομές της Τρίτης έρχονται σε συνέχεια του σκανδάλου «Qatargate» του 2022, όταν το κράτος του Κόλπου κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να δωροδοκήσει ευρωβουλευτές, καθώς και της φετινής έρευνας για δωροδοκία σχετικά με τις δραστηριότητες του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού Huawei στην Ευρώπη.

Οι αποκαλύψεις της Τρίτης είναι πολύ πιο επικίνδυνες για την Επιτροπή, δεδομένης της υψηλής προβολής των εμπλεκομένων και της σοβαρότητας των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

«Καταστροφικές επιπτώσεις»

Αφού υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της ΕΥΕΔ, η Μογκερίνι διορίστηκε πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης το 2020, εν μέσω κριτικής ότι δεν ήταν κατάλληλη για τη θέση, δεν πληρούσε τα κριτήρια και συμμετείχε στον διαγωνισμό μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Το 2022 έγινε διευθύντρια της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του έργου που βρισκόταν στο επίκεντρο των «επιδρομών» της Τρίτης.

Ο Σανίνο, πρώην Ιταλός διπλωμάτης, ήταν ο ανώτατος δημόσιος υπάλληλος της ΕΥΕΔ και είναι τώρα γενικός διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Cristiano Sebastiani, εκπρόσωπος του προσωπικού ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της ΕΕ, το Renouveau & Démocratie, δήλωσε ότι, εάν αποδειχθούν, οι ισχυρισμοί θα έχουν «καταστροφικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων και, γενικότερα, στην αντίληψη των πολιτών για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα». Ανέφερε ότι έλαβε «δεκάδες μηνύματα» από υπαλλήλους της ΕΕ που ανησυχούν.

«Αυτό δεν είναι καλό για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Δεν είναι καλό για την Ευρώπη, αποσπά την προσοχή από άλλα θέματα», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ελεύθερα. «Διαδίδει την ιδέα του ελιτισμού, ενός άτυπου δικτύου που κάνει χάρες. Επίσης, η Μογκερίνι ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες εκπρόσωπους της ΕΕ, οπότε δεν είναι καλό από την άποψη της δημόσιας διπλωματίας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

