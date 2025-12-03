Τους προηγούμενους μήνες, οι ειδήσεις για καθημερινούς πυροβολισμούς εναντίον Παλαιστινίων που συγκεντρώνοντας μαζικά στα ελάχιστα σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έκαναν τον γύρο του κόσμου.
Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρησή του ΟΗΕ, τον Αύγουστο, τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι είχαν δολοφονηθεί από τα τέλη Μαΐου στη Γάζα, αναζητώντας φαγητό: 994 κοντά σε εγκαταστάσεις του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ) και 766 κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούν οι αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν προμήθειες.
Ένας από αυτούς, ο Αμμάρ Γουάντι ήξερε ότι διακινδύνευε τη ζωή του όταν ξεκίνησε να πάρει μια σακούλα αλεύρι για την οικογένειά του από ένα φορτηγό βοήθειας κοντά στο πέρασμα Ζικίμ προς τη Γάζα τον Ιούνιο.
«Συγχώρεσέ με μαμά αν μου συμβεί κάτι», έγραψε στην αρχική οθόνη του κινητού του τηλεφώνου. «Όποιος βρει το τηλέφωνό μου, παρακαλώ πείτε στην οικογένειά μου ότι τους αγαπώ τόσο πολύ».
Ο Γουάντι - ένας από τους δεκάδες Παλαιστίνιους που εξαφανίστηκαν κοντά στο Ζικίμ και των οποίων η μοίρα παραμένει άγνωστη - δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι και το μήνυμα που άφησε παραδόθηκε στην οικογένειά του εβδομάδες αργότερα, από κάποιον που βρήκε το τηλέφωνό του.
Αποκαλυπτική έρευνα του CNN επιβεβαιώνει τους θανάτους και την κακομεταχείριση των πτωμάτων
Μια έρευνα του CNN – βασισμένη σε εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή Ζικίμ, μαζί με συνεντεύξεις αυτοπτών μαρτύρων και τοπικών οδηγών φορτηγών βοήθειας – επιβεβαιώνει ότι αιτούντες ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν από αδιάκριτα ισραηλινά πυρά.
Ακόμα χειρότερα, υπάρχουν ντοκουμέντα και δορυφορικές εικόνες ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιούσε πολλές φορές μπουλντόζες για να «ισοπεδώσει» τις σορούς, στα σημεία κοντά στο πέρασμα.
Αλλά πτώματα ρίχνονταν μαζικά σε ρηχούς τάφους, θάβονταν πρόχειρα στο σημείο που έπεφταν οι νεκροί ή ακόμα τα λείψανά τους απλώς αφέθηκαν να αποσυντεθούν στην ύπαιθρο, μη μπορώντας να ανακτηθούν στη στρατιωτικοποιημένη περιοχή.
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έσπευσαν προς φορτηγά βοήθειας στην περιοχή Ζικίμ της βόρειας Γάζας, προτού δεχθούν πυρά από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).
Το CNN μίλησε με δύο πρώην μέλη του ισραηλινού στρατού, οι οποίοι περιέγραψαν αντίστοιχες περιπτώσεις και αλλού στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν για το θέμα.
Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) «μάρκαραν» τις τοποθεσίες όπου φέρεται να έχουν ταφεί πτώματα. Ένας από τους πληροφοριοδότες των IDF δήλωσε στο CNN ότι όταν η μονάδα του έθαψε εννέα άτομα στις αρχές του 2024, αλλά η τοποθεσία του τάφου δεν είχε σημειωθεί.
Οι IDF αρνήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα του CNN σχετικά με αυτό το περιστατικό.
Η πρακτική της κακομεταχείρησης των πτωμάτων με τη μεταφορά τους σε ανώνυμους τάφους μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.
Οι IDF δήλωσαν στο CNN ότι «δεν πυροβολούν σκόπιμα αθώους πολίτες» και πυροβολούν μόνο για «προειδοποιητικούς σκοπούς ή για την εξουδετέρωση» απειλών.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν αρνηθεί ότι χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για να «απομακρύνουν» τα πτώματα, αλλά δεν διευκρίνισαν εάν χρησιμοποιήθηκαν για την ταφή τους.
Επίσης, δήλωσαν στο CNN ότι η παρουσία βαρέων μηχανημάτων γύρω από το πέρασμα Ζικίμ χρησιμοποιούνταν για επιχειρησιακούς σκοπούς, όπως η αντιμετώπιση απειλών με εκρηκτικά ή «συνήθων μηχανικών αναγκών».
