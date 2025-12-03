Τους προηγούμενους μήνες, οι ειδήσεις για καθημερινούς πυροβολισμούς εναντίον Παλαιστινίων που συγκεντρώνοντας μαζικά στα ελάχιστα σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρησή του ΟΗΕ, τον Αύγουστο, τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι είχαν δολοφονηθεί από τα τέλη Μαΐου στη Γάζα, αναζητώντας φαγητό: 994 κοντά σε εγκαταστάσεις του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ) και 766 κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούν οι αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν προμήθειες.

Ένας από αυτούς, ο Αμμάρ Γουάντι ήξερε ότι διακινδύνευε τη ζωή του όταν ξεκίνησε να πάρει μια σακούλα αλεύρι για την οικογένειά του από ένα φορτηγό βοήθειας κοντά στο πέρασμα Ζικίμ προς τη Γάζα τον Ιούνιο.

«Συγχώρεσέ με μαμά αν μου συμβεί κάτι», έγραψε στην αρχική οθόνη του κινητού του τηλεφώνου. «Όποιος βρει το τηλέφωνό μου, παρακαλώ πείτε στην οικογένειά μου ότι τους αγαπώ τόσο πολύ».

Ο Γουάντι - ένας από τους δεκάδες Παλαιστίνιους που εξαφανίστηκαν κοντά στο Ζικίμ και των οποίων η μοίρα παραμένει άγνωστη - δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι και το μήνυμα που άφησε παραδόθηκε στην οικογένειά του εβδομάδες αργότερα, από κάποιον που βρήκε το τηλέφωνό του.

Αποκαλυπτική έρευνα του CNN επιβεβαιώνει τους θανάτους και την κακομεταχείριση των πτωμάτων

Μια έρευνα του CNN – βασισμένη σε εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή Ζικίμ, μαζί με συνεντεύξεις αυτοπτών μαρτύρων και τοπικών οδηγών φορτηγών βοήθειας – επιβεβαιώνει ότι αιτούντες ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν από αδιάκριτα ισραηλινά πυρά.

Ακόμα χειρότερα, υπάρχουν ντοκουμέντα και δορυφορικές εικόνες ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιούσε πολλές φορές μπουλντόζες για να «ισοπεδώσει» τις σορούς, στα σημεία κοντά στο πέρασμα.

Δορυφορικές εικόνες από τις 8 Αυγούστου: Μεγάλα πλήθη αιτούντων ανθρωπιστικής βοήθειας περιμένουν κατά μήκος της οδού Al-Rashid . Μία μέρα αργότερα, στοιχεία «κατεδάφισης» με μπουλντόζες είναι ορατά στις ίδιες τοποθεσίες όπου συγκεντρώθηκαν προηγουμένως οι άνθρωποι. Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πτώματα σκορπισμένα σε αυτό το σημείο αρκετές φορές αυτό το καλοκαίρι

Αλλά πτώματα ρίχνονταν μαζικά σε ρηχούς τάφους, θάβονταν πρόχειρα στο σημείο που έπεφταν οι νεκροί ή ακόμα τα λείψανά τους απλώς αφέθηκαν να αποσυντεθούν στην ύπαιθρο, μη μπορώντας να ανακτηθούν στη στρατιωτικοποιημένη περιοχή.

Δύο βίντεο, που γεωγραφικά εντοπίστηκαν από το CNN στην περιοχή Ζικίμ, δείχνουν τα επακόλουθα ενός περιστατικού τον Ιούνιο, που απεικονίζουν σώματα μερικώς θαμμένα γύρω από ένα αναποδογυρισμένο φορτηγό βοήθειας

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έσπευσαν προς φορτηγά βοήθειας στην περιοχή Ζικίμ της βόρειας Γάζας, προτού δεχθούν πυρά από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Η ανάλυση του CNN σε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με γεωγραφική τοποθεσία δείχνει ανθρώπους να φεύγουν από τα πυρά και πολλά πτώματα στο έδαφος. Τουλάχιστον ένα άτομο φαίνεται να έχει πυροβοληθεί πισώπλατα

Το CNN μίλησε με δύο πρώην μέλη του ισραηλινού στρατού, οι οποίοι περιέγραψαν αντίστοιχες περιπτώσεις και αλλού στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν για το θέμα.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) «μάρκαραν» τις τοποθεσίες όπου φέρεται να έχουν ταφεί πτώματα. Ένας από τους πληροφοριοδότες των IDF δήλωσε στο CNN ότι όταν η μονάδα του έθαψε εννέα άτομα στις αρχές του 2024, αλλά η τοποθεσία του τάφου δεν είχε σημειωθεί.

Οι IDF αρνήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα του CNN σχετικά με αυτό το περιστατικό.

Οι μπουλντόζες χρησιμοποιούνταν τακτικά όσο το πέρασμα Ζικίμ ήταν ανοιχτό. Δορυφορικές εικόνες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με γεωγραφική τοποθεσία δείχνουν ότι υπήρχε τακτική παρουσία μπουλντόζων κατά μήκος της διαδρομής βοήθειας, από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου του 2025

Η πρακτική της κακομεταχείρησης των πτωμάτων με τη μεταφορά τους σε ανώνυμους τάφους μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Οι IDF δήλωσαν στο CNN ότι «δεν πυροβολούν σκόπιμα αθώους πολίτες» και πυροβολούν μόνο για «προειδοποιητικούς σκοπούς ή για την εξουδετέρωση» απειλών.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν αρνηθεί ότι χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για να «απομακρύνουν» τα πτώματα, αλλά δεν διευκρίνισαν εάν χρησιμοποιήθηκαν για την ταφή τους.

Επίσης, δήλωσαν στο CNN ότι η παρουσία βαρέων μηχανημάτων γύρω από το πέρασμα Ζικίμ χρησιμοποιούνταν για επιχειρησιακούς σκοπούς, όπως η αντιμετώπιση απειλών με εκρηκτικά ή «συνήθων μηχανικών αναγκών».



Πηγή: skai.gr

