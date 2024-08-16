Ζωές έσωσε ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας, καθώς πυροβόλησε το όπλο του επίδοξου δολοφόνου του Ντόναλντ Τραμπ, ρίχνοντας τον κάτω, σύμφωνα με νεότερες αναφορές που διέρρευσαν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την έκθεση του μέλους του Κονγκρέσου της Louisiana, Clay Higgins, η σφαίρα του ελεύθερου σκοπευτή κατέστρεψε το όπλο του Thomas Matthew Crooks και τον απέτρεψε από το να συνεχίσει τους πυροβολισμούς στο Butler της Pennsylvania. Λίγη ώρα αργότερα, ελεύθερος σκοπευτής των Μυστικών Υπηρεσιών τον σκότωσε.

Η έκθεση έρχεται καθώς η Μυστική Υπηρεσία αναθέτει προσωρινά ορισμένους σωματοφύλακες από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Τραμπ, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ θα λάβει, επίσης, προστασία με αλεξίσφαιρο γυαλί για να του επιτρέψει να συνεχίσει τις υπαίθριες συγκεντρώσεις.

Ο ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε πρώτος το όπλο του δολοφόνου του Τραμπ, με μια μόνο σφαίρα από περίπου 100 μέτρα από σταση.

Υπενθυμίζεται ότι Thomas Matthew Crooks, 20 ετών αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την προεκλογική του εκστρατεία. Ο επίδοξος δολοφόνος εξουδετερώθηκε από ελεύθερους σκοπευτές των Μυστικών Υπηρεσιών.

Η διευθύντρια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Κίμπερλι Τσιτλ, παραιτήθηκε από τη θέση της μετά τις σφοδρές επικρίσεις εναντίον της για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

