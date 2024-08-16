Η Επιτροπή αποστέλλει αίτημα παροχής πληροφοριών στη Meta

Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε στη Meta αίτημα παροχής πληροφοριών δυνάμει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Επιτροπή ζητεί από τη Meta να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει, έπειτα από την κατάργηση του CrowdTangle στις 14 Αυγούστου 2024, για να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της να παρέχει στους ερευνητές πρόσβαση σε δεδομένα που είναι δημοσίως προσβάσιμα στη διαδικτυακή διεπαφή του Facebook και του Instagram, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και σχετικά με τα σχέδιά της για την επικαιροποίηση των λειτουργιών παρακολούθησης των εκλογών και του πολιτικού λόγου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη περιεχομένου και τη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) της Meta: μεταξύ άλλων τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση και τις λειτουργίες.

Στις 30 Απριλίου 2024 η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία κατά της Meta στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Μία από τις αιτιάσεις εστιάζει στη ανυπαρξία ενός αποτελεσματικού, ανεξάρτητου εργαλείου παρακολούθησης του πολιτικού διαλόγου και των εκλογών σε πραγματικό χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές, καθώς και σε ελλείψεις στην εξασφάλιση, από τη Meta, της πρόσβασης των ερευνητών σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα.

Για να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής προ των ευρωπαϊκών εκλογών, στα τέλη Μαΐου η Meta ανέπτυξε νέες λειτουργίες στο CrowdTangle: 27 νέους δημόσιους πίνακες οπτικών εργαλείων σε πραγματικό χρόνο, έναν για κάθε κράτος μέλος, ώστε να καταστήσει δυνατή η παρακολούθηση του πολιτικού διαλόγου και των εκλογών από τρίτα μέρη.

Οι εν λόγω λειτουργίες έχουν πλέον καταργηθεί.

Η Meta οφείλει να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2024. Βάσει της αξιολόγησης των απαντήσεων, η Επιτροπή θα ορίσει τα επόμενα βήματα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωρινά μέτρα και αποφάσεις μη συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Meta για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ήγειρε κατά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ως απάντηση σε αίτημα παροχής πληροφοριών.

Εάν δεν λάβει απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει επίσημο αίτημα με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η μη εμπρόθεσμη απάντηση μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Λένα Φλυτζάνη

