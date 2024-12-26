Συρία: Μαζικός τάφος με θύματα του αερίου σαρίν έξω από την Δαμασκό– Φωτογραφίες 

Eπίθεση με χημικά όπλα το 2013 σε προάστια της Δαμασκού στη Συρία σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους και οι συγκλονιστικές φωτογραφίες των θυμάτων του αερίου σαρίν έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Για τις επιθέσεις στη Ντούμα και τη Ζαμάλκα είχαν κατηγορηθεί οι δυνάμεις του τότε προέδρου Μπασάρ Άσαντ.

Χθες Τετάρτη, λιγοστοί κάτοικοι της Ζαμάλκα επισκέφθηκαν έναν μαζικό τάφο στον οποίο έχουν θαφτεί τα θύματα της χημικής επιθέσης και άλλοι δεκάδες νεκροί του πολέμου στη Συρία.

Στον ομαδικό τάφο δεν υπάρχουν ονόματα των νεκρών μόνο μια πινακίδα στα αραβικά που γράφει: «Αύγουστος 2013».

Το 2018, η πολεμικήα αεροπορια του Ασαντ πραγματοποίησε επίθεση με χλώριο στην Ντούμα, κατά την οποία 43 άνθρωποι έχασαν η ζωή τους.

Τρεις υγειονομικοί που είχαν αναλάβει την περίθαλψη των θυμάτων της επίθεσης δήλωσαν ότι υποβλήθηκαν σε ανάκριση από τις υπηρεσίες ασφαλείας και δέχθηκαν «πιέσεις» από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ για να αλλοιώσουν τη μαρτυρία τους και να αρνηθούν οποιαδήποτε χρήση χημικών όπλων ενώπιον των διεθνών ερευνητών.

Οι νέες αρχές στη Συρία, της τζιχαντιστικής οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham, ή HTS, έχουν δεσμευτεί να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη πρώην συριακούς κυβερνητικούς αξιωματούχους που κατηγορούνται για φρικαλεότητες.

Αλλά οι καιροί είναι ακόμα άστατοι – λίγες εβδομάδες μετά την ανατροπή του Άσαντ, κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι το μέλλον της Συρίας.

