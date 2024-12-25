Τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι επιβάτες λίγο πριν τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines κατέγραψε ένας εκ των επιβαινόντων.

Τα πλάνα που τράβηξε ο επιβάτης του μοιραίου αεροσκάφους δείχνουν τρομοκρατημένους ανθρώπους να προσεύχονται, ενώ διακρίνονται οι πεσμένες μάσκες οξυγόνου και οι ζημιές μέσα στην καμπίνα λίγα λεπτά πριν το αεροπλάνο συντριβεί.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

‘Αλλο βίντεο δείχνει τους διασώστες να αναζητούν επιζώντες μέσα στο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 67 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση 32 από τους επιβάτες έχουν διασωθεί με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι μπορεί να είναι νεκροί.

Το αεροπλάνο εκτελούσε το δρομολόγιο από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, προς τη ρωσική πόλη Γκρόζνι στον Βόρειο Καύκασο.

🇰🇿 | URGENTE: Equipos de rescate y médicos están en la escena del avión caído, brindando asistencia. Además, psicólogos se encuentran apoyando a los sobrevivientes. El avión tenía 67 pasajeros a bordo y 5 miembros de tripulación.

pic.twitter.com/gxZ6SbjhCR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 25, 2024

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Καζακστάν, στο αεροπλάνο επέβαιναν 42 υπήκοοι του Αζερμπαϊτζάν, 16 Ρώσοι, έξι άνθρωποι από το Καζακστάν και τρεις από το Κιργιζιστάν.

Survivors of Azerbaijan Airlines plane crash in Kazakhstan coming out from the wreckage. pic.twitter.com/icUjPSrsGj — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Το RIA Novosti που επικαλείται τη ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας, Rosaviatsia, μετέδωσε ότι οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος επέλεξε να εκτρέψει την πτήση στο Aktau του Καζακστάν μετά από ένα σύγκρουση με σμήνος πουλιών.

Άλλες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι σημειώθηκε έκρηξη φιάλης εντός του αεροσκάφους.

Στιγμιότυπα από κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το αεροσκάφος να κάνει μια απότομη κάθοδο πριν χτυπήσει στο έδαφος. Σε άλλα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος στο έδαφος, ένα τμήμα του οποίου έχει καεί, με το μπροστινό μέρος του να έχει πλήρως καταστραφεί.

Μερικά από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν επιζώντες να τραβούν συνεπιβάτες μακριά από τα συντρίμμια του αεροπλάνου.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος ταξίδευε στη Ρωσία, επέστρεψε στο Αζερμπαϊτζάν αφού ενημερώθηκε για τη συντριβή, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.



