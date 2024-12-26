Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν νέα κατάσχεση φαιντανύλης, χονδρικά έναν μήνα πριν από την ορκωμοσία του Αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί να αυξήσει κατακόρυφα τους τελωνειακούς δασμούς αν ο νότιος γείτονας της χώρας του δεν «σταματήσει» την παράτυπη μετανάστευση και τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Πάνω από 400.000 χάπια φαιντανύλης και έξι τόνοι χημικών πρόδρομων υλικών, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του συνθετικού οπιοειδούς αυτού, το οποίο προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ανακοίνωσε η μεξικανική γενική εισαγγελία.

Οι κατασχέσεις έγιναν κατά τη διάρκεια διαφόρων επιχειρήσεων στην πολιτεία Χαλίσκο (δυτικά), οχυρό του ισχυρού καρτέλ Νέα Γενιά.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η μεξικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε κατάσχεση-ρεκόρ ενός τόνου και πλέον χαπιών φαιντανύλης, ίσης με περίπου 20.000 δόσεις. Η Ουάσιγκτον κατέγραψε την επιχείρηση αυτή.

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε μετά τη νίκη του στις εκλογές τη βούλησή του να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών 25% σε «όλα» τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την 20ή Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του.

Οι δασμοί αυτοί «θα παραμείνουν σε ισχύ ωσότου όλα τα ναρκωτικά, ιδίως η φαιντανύλη, και όλοι οι παράνομοι μετανάστες σταματήσουν αυτήν την εισβολή στη χώρα μας!», τόνισε ο μεγιστάνας.

Η φαιντανύλη, βασισμένη σε αναλγητικό εγκεκριμένο από τον αμερικανικό ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων, είναι συνθετικό οπιοειδές εκατό φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη και 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους Αμερικανών από υπερβολική δόση σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια, κατά την ίδια πηγή.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τα δυο ισχυρότερα μεξικανικά καρτέλ των ναρκωτικών, το Νέα Γενιά του Χαλίσκο και το Σιναλόα, πως κατασκευάζουν και διακινούν φαιντανύλη με χημικά συστατικά που εισάγουν από την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

