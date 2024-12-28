Ένας διοικητής της ιρανικής αστυνομίας σκοτώθηκε σήμερα σε μια επίθεση εναντίον του έξω από αστυνομικό τμήμα της παραθαλάσσιας πόλης Μπαντάρ-ε-Λενγκέχ, στην επαρχία του Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Το πρακτορείο χαρακτήρισε «τρομοκρατική» την επίθεση, προσθέτοντας ότι ο δράστης, ένας βομβιστής αυτοκτονίας, σκοτώθηκε επίσης ενώ ένας άλλος αστυνομικός τραυματίστηκε. Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Το θύμα ήταν ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της τοπικής αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Τέτοιου είδους επιθέσεις είναι σπάνιες στην επαρχία αυτήν, που απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από την Τεχεράνη. Τον Οκτώβριο, 10 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε «τρομοκρατική επίθεση» στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Τότε είχε αναλάβει την ευθύνη η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση Τζαΐς αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης» στα αραβικά) που εδρεύει στο Πακιστάν. Στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν σημειώνονται συχνά συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας από τη μία πλευρά και είτε ανταρτών της μειονότητας των Μπαλούχων, είτε σουνιτικών ριζοσπαστικών οργανώσεων ή λαθρεμπόρων ναρκωτικών από την άλλη.

Η σημερινή επίθεση στην Μπαντάρ-ε-Λενγκέχ σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες πριν από την επέτειο, στις 3 Ιανουαρίου, δύο επιθέσεων αυτοκτονίας στις οποίες σχεδόν 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια τελετή στη μνήμη του υψηλόβαθμου διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σολεϊμανί που δολοφονήθηκε στο Ιράκ το 2020 από αμερικανικό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.