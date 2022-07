Οι επιβάτες που εγκατέλειψαν μια πτήση της Emirates, την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022, εντόπισαν μια μεγάλη τρύπα στο πλάι του αεροπλάνου μετά την προσγείωσή του στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας.

Το Airbus A380 είχε πετάξει για, σχεδόν, 14 ώρες από τον κύριο κόμβο της Emirates, το Ντουμπάι, με ορισμένους επιβάτες να αναφέρουν ότι το περιστατικό μπορεί να συνέβη κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την απογείωση.

Αν και το superjumbo παρέμεινε στο έδαφος στο αεροδρόμιο του Μπρισμπέιν από την Παρασκευή, η Emirates ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το περιστατικό δεν είχε «καμία επίπτωση στην άτρακτο, το πλαίσιο ή τη δομή του αεροσκάφους».

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση EK430 την 1η Ιουλίου, με την Aviation Herald να αναφέρει ότι οι πιλότοι είχαν επικοινωνήσει με τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Μπρισμπέιν λίγο πριν από την προσγείωση, για να αναφέρουν ότι υποπτεύονταν ότι είχε σκάσει ένα ελαστικό κατά την απογείωση και ζητούσαν να τους συναντήσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά την προσγείωση.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw