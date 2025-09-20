Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι μισές από τις προγραμματισμένες για την Κυριακή πτήσεις θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση στον πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης Collins Aerospace.

Η κυβερνοεπίθεση έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία πολλών μεγάλων αεροδρομίων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Βρυξελλών, του Χίθροου και του Βερολίνου.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αεροδρομίου, το βράδυ του Σαββάτου.



Πηγή: skai.gr

