Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρνηθεί να τον συναντήσει για κατ' ιδίαν συνομιλίες ή να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. «Αν ο πόλεμος συνεχιστεί και δεν υπάρξουν κινήσεις προς την ειρήνη, αναμένουμε κυρώσεις», είπε.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να λάβει μέτρα κατά της Ρωσίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να «επιβάλουν σημαντικές κυρώσεις», αλλά μόνο αφού όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα, έναν άλλο μεγάλο εισαγωγέα, σημειώνει ο Guardian.

Μιλώντας σε μια ομάδα δημοσιογράφων στο Κίεβο, ο Ζελένσκι εξέφρασε την απογοήτευσή του για την πορεία των γεγονότων. Είπε ότι το να «δεσμεύονται» οι πιθανές αμερικανικές κυρώσεις με απαιτήσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν την πρώτη κίνηση ισοδυναμεί με «επιβράδυνση της πίεσης προς τον Πούτιν».

«Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει ισχυρές ενέργειες από την Ευρώπη. Νομίζω ότι χάνουμε πολύ χρόνο αν δεν επιβληθούν κυρώσεις ή δεν ληφθούν κάποια μέτρα, τα οποία περιμένουμε πολύ από αυτόν», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας από το προεδρικό γραφείο του.

Οι στενοί σύμμαχοι του Τραμπ, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, αρνήθηκαν να διακόψουν τις ενεργειακές σχέσεις με τη Μόσχα. Είναι τα δύο τελευταία κράτη μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Druzhba. Η Ουκρανία τον βομβάρδισε τον περασμένο μήνα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Όλη η Ευρώπη να επιβάλει κυρώσεις

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θέλει «όλη η Ευρώπη» να επιβάλει κυρώσεις. Είπε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να «πιέσει» τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν περισσότερα και πρόσθεσε ότι η φιλορωσική κυβέρνηση της Σλοβακίας πιθανότατα θα ανταποκριθεί στην αμερικανική πίεση. «Όλοι κοιτάζουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε.

Επανέλαβε την προθυμία του να συναντήσει τον Πούτιν σε οποιαδήποτε μορφή – είτε κατ' ιδίαν, είτε «τριμερώς», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην αίθουσα. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης πριν αυτό συμβεί, αναφερόμενο στην παράδοση της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι θα ζητήσει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας που είναι διατεθειμένες να παρέχουν οι ΗΠΑ ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Σταρμερ, έθεσε αυτό το ζήτημα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους την Πέμπτη στο Τσέκερς.

Συνάντηση της συζύγου του με τη Μελάνια

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης, ότι η σύζυγός του, Ολένα, «πιθανότατα» θα συναντήσει τη Μελάνια Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Θα συζητήσουν την επιστροφή των ουκρανικών παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ θεωρείται ευρέως πιο συμπαθητική προς το Κίεβο από τον πρόεδρο, ο οποίος επέπληξε τον Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο στο Οβάλ Γραφείο.

Η τελευταία συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο ήταν πιο επιτυχημένη, με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Στάρμερ, να συμμετέχουν στις συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Η διμερής συνάντηση της επόμενης εβδομάδας πραγματοποιείται σε ένα κλίμα προκλητικών ενεργειών της Ρωσίας στην Ευρώπη, με τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα drones για να χτυπήσει εχθρικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν τον ρωσικό στρατό. Νωρίς το Σάββατο, drones χτύπησαν το διυλιστήριο πετρελαίου του Σαράτοφ για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα. Βίντεο έδειξαν εκρήξεις και φλόγες. Μια άλλη επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ένα διυλιστήριο στην περιφέρεια της Σαμάρα.

Kρίση καυσίμων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέβλεψε ότι η κρίση καυσίμων της Ρωσίας, η οποία έχει οδηγήσει σε μεγάλες ουρές για βενζίνη σε ορισμένες περιοχές της χώρας, θα επιδεινωθεί. Είπε ότι το Κίεβο μειώνει τη διαφορά με τη Μόσχα όσον αφορά την κατασκευή drones, αλλά χρειάζεται περισσότερα χρήματα για να χρηματοδοτήσει την εγχώρια παραγωγή όπλων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία πραγματοποίησε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ουκρανίας. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας πύραυλος που μετέφερε βόμβες διασποράς χτύπησε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο. Άλλες περιοχές, όπως το Μικολάιβ, το Τσερνίγιβ και η Ζαπορίζια, ήταν επίσης στόχος, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν βομβαρδίζει στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά εφαρμόζει μια «σκόπιμη στρατηγική» με στόχο να τρομοκρατήσει τους πολίτες και να καταστρέψει τις υποδομές.

«Απαιτείται μια ισχυρή διεθνής αντίδραση», δήλωσε, καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και να αυξήσει τις προμήθειες όπλων.

Πηγή: skai.gr

