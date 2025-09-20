Το Ισραήλ συνεχίζει και σήμερα την ανηλεή επίθεσή του στη Γάζα, στο πλαίσιο του δεδηλωμένου στόχου του να εξαλείψει τη Χαμάς, με την η ισραηλινή πολεμική αεροπορία να πλήττει περίπου 100 στόχους στη Λωρίδα μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσαν οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ.

Οι στόχοι περιελάμβαναν τούνελ, αποθήκες όπλων, θέσεις μαχητών και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι αρχές της Χαμάς αναφέρουν ότι τουλάχιστον 34 άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες.

Στην πόλη της Γάζας, ο στρατός αναφέρει ότι η 98η Μεραρχία συνεχίζει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της και, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, κατέστρεψε υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων σηράγγων, κτιρίων με εκρηκτικούς μηχανισμούς και θέσεων που χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση. Αρκετά μέλη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών διοικητών, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η 162η Μεραρχία, η οποία επίσης επιχειρεί στην πόλη της Γάζας και στην περιοχή Kafr Jabalia, σκότωσε αρκετούς ακόμη μαχητές - μεταξύ άλλων με την καθοδήγηση μιας επίθεσης με drone — και κατέστρεψε υποδομές της Χαμάς, σύμφωνα με τους IDF.

Σε άλλα μέρη της βόρειας Γάζας, οι IDF αναφέρουν ότι οι δυνάμεις της 99ης Μεραρχίας πραγματοποίησαν επιθέσεις σε διάφορες υποδομές της Χαμάς και σκότωσαν μέλη της οργάνωσης.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, η Μεραρχία της Γάζας κατέστρεψε επιπλέον εγκαταστάσεις της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων σηράγγων, και σκότωσε αρκετά μέλη της οργάνωσης στο Καν Γιουνίς και τη Ράφα.

Απειλεί με κλιμάκωση η Αίγυπτος

Η Αίγυπτος απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση ως απάντηση στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα, σύμφωνα με όσα μετέφερε το Σάββατο ανώτερος αξιωματικός του αιγυπτιακού στρατού στην εφημερίδα al-Akhbar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Οι πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της Αιγύπτου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό του αριθμού των Αιγύπτιων στρατιωτών και τη μεταφορά στρατευμάτων και αεροσκαφών στη Χερσόνησο του Σινά.

Το Κάιρο, μέσω επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις επανειλημμένες ισραηλινές αναφορές σχετικά με ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιούνται drones για τη μεταφορά όπλων στη Χαμάς μέσω της Αιγύπτου», σύμφωνα με όσα μετέφερε η al-Akhbar.

Εν τω μεταξύ, μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου αναφέρουν έναν νεκρό σε ισραηλινή επίθεση με drone σε αυτοκίνητο στην περιοχή Khardali στο νότιο Λίβανο.

Επίθεση συγγενών των ομήρων στον Νετανιάχου

Οι μητέρες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα επιτίθενται στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου επειδή δεν εξασφάλισε την απελευθέρωση των αγαπημένων τους.

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι, παρόλο που γνωρίζει ότι η επίθεση στη Γάζα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων, «αποφάσισε σκόπιμα να καταδικάσει τους πολίτες του σε θάνατο».

«Ο Νετανιάχου θα μείνει για πάντα στη μνήμη ως δολοφόνος που έφτασε στα άκρα για να παραμείνει στην εξουσία», ανέφερε η Εϊνάβ Ζανγκαούκερ σε δηλώσεις της στον Τύπο από την κατοικία του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ.

Η μητέρα του στρατιώτη Μανάτ Ανγκρέστ, ο οποίος κρατείται όμηρος, ισχυρίζεται ότι ο Νετανιάχου «θα τον σκοτώσει ως ανθρώπινη ασπίδα για την εξουσία του».

«Ο Νετανιάχου στέλνει στρατιώτες να σκοτώσουν τους αδελφούς τους που βρίσκονται σε αιχμαλωσία. Στέλνει Εβραίους να σκοτώσουν Εβραίους για να διατηρήσει την εξουσία του», λέει η Ανατ Ανγκρέστ.

Απευθυνόμενη στον αρχηγό των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, η Ανγκρέστ λέει ότι γνωρίζει ότι η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο των αιχμαλώτων και ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Τι είδους διοικητής είσαι; Ένας στρατιώτης του Νετανιάχου που στέλνει τους υφισταμένους του σε θανάσιμες παγίδες;», προσθέτει.

Η Χαμάς δημοσίευσε μια «αποχαιρετιστήρια» εικόνα

Νωρίτερα το Σάββατο, η Χαμάς δημοσίευσε μια φωτογραφία με τις εικόνες των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, κατονομάζοντάς τους όλους ως Ρον Αράντ, ενός Ισραηλινού αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που αγνοείται από το 1988, ανήρτησε η Χαμάς την ίδια στιγμή που το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες τους επιχειρήσεις στην καρδιά της Γάζας.

Το κείμενο που συνοδεύει την εικόνα αναφέρει: «Λόγω της άρνησης του [Πρωθυπουργού Μπενιαμίν] Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του [Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας».

Το κείμενο φαίνεται να κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, ενώ παράλληλα κατηγορεί τον Ζαμίρ ότι εκτελεί την εντολή κατάληψης της πόλης της Γάζας παρά την αναφερόμενη αντίθεσή του στο σχέδιο.

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει φόβους ότι οι αγαπημένοι τους θα μοιραστούν την τύχη του Αράντ εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

