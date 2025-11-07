Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης, όταν ένα power bank εξερράγη στην τσέπη ενός επιβάτη, προκαλώντας του εγκαύματα στο πόδι και στα δάχτυλα.

Ο 50χρονος βρισκόταν στο business lounge της Qantas το πρωί της Πέμπτης, όταν εξερράγη το power bank και γέμισε καπνό τον χώρο, αναγκάζοντας περίπου 50 άτομα να εκκενώσουν τον χώρο.

Το προσωπικό του αεροδρομίου βοήθησε άμεσα τον άνδρα μεταφέροντάς τον στο ντους ενώ στη συνέχεια έσπευσαν και διασώστες για να περιθάλψουν τα τραύματά του. Ο επιβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έπειτα πήρε εξιτήριο, σύμφωνα με το BBC.

Ένας μάρτυρας είπε ότι είδε «το οξύ της μπαταρίας να πετάγεται παντού», σύμφωνα με την εφημερίδα Age. Εκπρόσωπος της Qantas ανακοίνωσε πως ο χώρος καθαρίστηκε και ξανάνοιξε για το κοινό περίπου 2 ώρες αργότερα.

Η παραγωγός ταινιών Λίνι Τόνκες βρισκόταν στον ίδιο χώρο και δημοσίευσε φωτογραφία του καμένου power bank.

«Ελπίζω ο άνδρας που πήρε φωτιά να είναι καλά», έγραψε στο Instagram. «Γρήγορη αντίδραση από τον άνδρα που έσπευσε να βοηθήσει και το προσωπικό που τον έβαλε στο ντους και έβγαλε όλους τους άλλους από το σαλόνι».

Η Qantas εξετάζει την πολιτική της σχετικά με τους επιβάτες που μεταφέρουν οποιουδήποτε τύπου μπαταρίες λιθίου, συμπεριλαμβανομένων των power bank, και αναμένεται να παρέχει ενημέρωση σύντομα.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν πλέον τους επιβάτες που ταξιδεύουν με power bank να τις έχουν σε προσιτό σημείο - είτε στην τσέπη του καθίσματος τους είτε σε μια τσάντα κάτω από το κάθισμα μπροστά τους - και όχι στον αποθηκευτικό χώρο πάνω από τα καθίσματα.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως η Emirates, η Cathay Pacific, η China Airlines, η Korean Air και η Singapore Airlines, έχουν απαγορεύσει τη χρήση power banks και τη φόρτισή τους κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Υπάρχουν επίσης περιορισμοί στον αριθμό των επαναφορτιζόμενων μπαταριών που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες, ανάλογα με την χωρητικότητά τους. Για παράδειγμα, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο δύο power banks ισχύος μεταξύ 100Wh και 160Wh.

