Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη βορειοανατολική Αττική, έχουν επηρεαστεί σημαντικά κυκλώματα υπερυψηλής τάσης, ενημέρωσε απόψε ο ΑΔΜΗΕ.

Ο Διαχειριστής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση εστιών σε περιοχές όπου διέρχονται γραμμές μεταφοράς, προκειμένου να επανέλθουν το συντομότερο σε λειτουργία.

Παράλληλα, έχει εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία με κατάλληλες ενέργειες μέσω εναλλακτικών κυκλωμάτων και ανακατανομή των μονάδων παραγωγής. Ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε επιχειρησιακό επίπεδο για τη διατήρηση της ευστάθειας του συστήματος υψηλής και υπερυψηλής τάσης στην περιοχή, εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών. Τα συνεργεία του ΑΔΜΗΕ παραμένουν στο πεδίο των εστιών φωτιάς για άμεση παρέμβαση, όταν αυτό επιτρέπεται από τις συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

