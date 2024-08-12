Γάζα: Μαχητές της Χαμάς σκότωσαν έναν όμηρο και τραυμάτισαν άλλους 2

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ – ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς – ανακοίνωσαν σήμερα ότι μαχητές τους «σκότωσαν έναν όμηρο» και «τραυμάτισαν δύο γυναίκες ομήρους» σε «δύο διαφορετικά επεισόδια» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου παραμένουν 111 από τους απαχθέντες κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων 39 που ο ισραηλινός στρατός θεωρεί νεκρούς.

Ο Άμπου Ομπέιντα, εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, διαβεβαίωσε ότι στις δύο τραυματισμένες γυναίκες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, προκειμένου «να τις κρατήσουν στη ζωή».

Συμπλήρωσε επίσης ότι τα περιστατικά διερευνώνται και θα δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

