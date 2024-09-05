Χαμάς: "Ο Νετανιάχου επιδιώκει να εκμηδενίσει τις πιθανότητες συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα"

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς επανέλαβε με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές σήμερα ότι δεν υπάρχει ανάγκη να καταρτιστεί και να υποβληθεί νέα πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας να ασκηθεί πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση για να δεχτεί να τεθεί σε εφαρμογή πρόταση που είχε παρουσιαστεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου και η ίδια ανακοίνωσε πως αποδέχεται τη 2η Ιουλίου.

Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για να παρουσιάσει νέα πρόταση για να αρθεί το αδιέξοδο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Όμως η Χαμάς επέμεινε στο κείμενο πως ο ισραηλινός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει να εκμηδενίσει τις πιθανότητες συμφωνίας επιμένοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν θα αποσυρθούν από τον λεγόμενο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, πάνω στα κλειστά σύνορα της νότιας Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο.

«Προειδοποιούμε εναντίον του να πέσει οποιοσδήποτε στην παγίδα και (να εξαπατηθεί από) τα τεχνάσματά του, καθώς χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις για να παρατείνει την επίθεση εναντίον του λαού μας», κατήγγειλε το παλαιστινιακό κίνημα στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

