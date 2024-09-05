Βομβαρδισμός της Ρωσίας σε κοινότητα της ανατολικής Ουκρανίας - Ενας νεκρός

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την κοινότητα Κοσταντίνιβκα στο ανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας χθες Τετάρτη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, ανακοίνωσε η εισαγγελία της περιφέρειας Ντονέτσκ μέσω Telegram.

Η επίθεση έγινε με εκτοξευτήρα πολλαπλών ρουκετών και το θύμα ανασύρθηκε από τα συντρίμμια κτιρίου, εξήγησε η πηγή αυτή.

Η Κοσταντίνιβκα θεωρείται στόχος-κλειδί για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, που συνεχίζουν την αργή προέλασή τους προς δυσμάς στην περιφέρεια Ντονέτσκ, την οποία παρότι δεν ελέγχει ολόκληρη η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει — κάτι που δεν αναγνωρίζουν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη διεθνή κοινότητα.

Βρίσκεται βορειοανατολικά της Πόκροβσκ, συγκοινωνιακού και επιμελητειακού κόμβου στρατηγικής σημασίας, όπου μαίνονται οι πιο σφοδρές μάχες κατά μήκος του αχανούς μετώπου 1.000 χιλιομέτρων τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

