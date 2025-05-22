Νότια Αφρική: Ψεύδη και διαστρεβλώσεις γεγονότων σε όσα έδειξε και είπε ο Τραμπ στον Ραμαφόσα

Ψεύδη και διαστρεβλώσεις γεγονότων χαρακτηρίζουν τα διεθνή ΜΜΕ την «ενέδρα» του Ντόναλντ Τραμπ στον Σίριλ Ραμαφόσα υπό το βλέμμα του Μασκ

Στη μέση της συνάντησης με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ξαφνικά από το προσωπικό «να σβήσουν τα φώτα» και να παίξει ένα βίντεο, προϊόν μοντάζ. Αυτό, μαζί με φωτοτυπίες άρθρων που έδειξε ο Αμερικανός πρόεδρος, «αποδείκνυαν» κατά τον ίδιο ισχυρισμούς για «γενοκτονία» που διαπράττεται εναντίον των λευκών κτηματιών στη Νότια Αφρική.

Σε αυτή τη νέα ενέδρα που έστησε ο Τραμπ σε ξένο ηγέτη στο Οβάλ Γραφείο, αυτή τη φορά στον Ραμασόφα, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έκανε ψευδείς δηλώσεις και διαστρέβλωσε γεγονότα, παρουσία του Nοτιοαφρικανού Ίλον Μασκ.

“I'm sorry I don't have a plane to give you.”



South African President Cyril Ramaphosa



Holy fucking mic drop Batman.



Bravo President Ramaphosa!



👏 👏👏pic.twitter.com/xN5OOOV0os — 🇨🇦CoffeyTimeNews🇨🇦 (@CoffeyTimeNews) May 21, 2025

Αν και ο Ραμαφόσα προσπάθησε ανεπιτυχώς να αντικρούσει τους ισχυρισμούς, καθώς διακόπτονταν διαρκώς από τον Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε τους ισχυρισμούς, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters κατέγραψαν τα λάθη και τις διαστρεβλώσεις στις δηλώσεις Τραμπ, στο μονταρισμένο βίντεο και τα άρθρα που έδειξε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

Σε ένα απόσπασμα του βίντεο εμφανίζονται οχήματα σταματημένα κατά μήκος ενός δρόμου, γεμάτου με λευκούς σταυρούς καρφωμένους στο έδαφος που, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι «σημεία ταφής» «χιλιάδων λευκών αγροτών».

«Είδατε όλους αυτούς τους τάφους», είπε ο Τραμπ. «Είναι συγγενείς που πηγαίνουν, φαντάζομαι, μια Κυριακή πρωί για να προσευχηθούν μπροστά στα αγαπημένα τους πρόσωπα που σκοτώθηκαν», συνέχισε.

Στην πραγματικότητα, το βίντεο είναι από μια διαδήλωση το 2020 κοντά στο Νιούκαστλ στην ανατολική Νότια Αφρική μετά τη δολοφονία ενός ζευγαριού αγροτών, σύμφωνα με βίντεο και δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης εκείνης της εποχής. Οι δολοφόνοι του ζευγαριού καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη.

Οι σταυροί στο βίντεο δεν είναι σημάδια πραγματικών ταφών. Ένας διοργανωτής δήλωσε τότε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Νότιας Αφρικής, SABC, ότι οι ξύλινοι σταυροί είχαν στηθεί συμβολικά για αγρότες που είχαν σκοτωθεί στο πέρασμα των τελευταίων ετών.

Σε μια άλλη σκηνή του μονταρισμένου βίντεο, εμφανίζεται ένας πολιτικός που φωνάζει: «Είμαστε Νοτιοαφρικανοί, καταλαμβάνουμε γη».

President Trump and South African President Cyril Ramaphosa exchange on genocide.



Q: "What will it take for you to be convinced that there's no white genocide in South Africa?"



Ramaphosa: "I can answer that for the president."



Trump: "I'd rather have him answer." pic.twitter.com/8v8hXFGmK0 — CSPAN (@cspan) May 21, 2025

«Οι άνθρωποι που είδατε σε αυτό το βίντεο είναι στην εξουσία», υποστήριξε ο Τραμπ. Στην πραγματικότητα, ο πολιτικός στο στιγμιότυπο αυτό είναι ο Τζούλιους Μαλέμα, ηγέτης των μαρξιστών Μαχητών για την Οικονομική Ελευθερία (EFF). Το κόμμα του απέσπασε 9,5% των ψήφων στις περσινές εκλογές και δεν συμμετέχει στον κυβερνόντα συνασπισμό. Δεν συμμετείχε ούτε στην προηγούμενη κυβέρνηση.

Ντυμένος με τη συνηθισμένη κόκκινη στολή του, ο Μαλέμα, γνωστός για τη φιλορωσική του στάση, τραγουδά στο βίντεο το τραγούδι «Kill the Boer». Το τραγούδι αυτό χρονολογείται από την αντίσταση κατά του απαρτχάιντ, όταν οι Αφρικάνερ ήλεγχαν τη χώρα.

Το τραγούδι βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης στη Νότια Αφρική και η απαγόρευσή του είχε ζητηθεί από το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Νότιας Αφρικής, τη Δημοκρατική Συμμαχία, η οποία κυβερνά από το 2024 σε συνασπισμό με το ANC, το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα.

Το 2010, δικαστήριο απαγόρευσε το τραγούδι χαρακτηρίζοντάς το ρητορική μίσους, ωστόσο έπειτα άλλοι δικαστές έκριναν ότι το τραγούδι είναι ένα ιστορικό σύνθημα απελευθέρωσης και όχι κυριολεκτική υποκίνηση βίας. Το 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε αυτήν την απόφαση.

Την υπόθεση είχε οδηγήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο η οργάνωση AfriForum, μια μη κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί τη λευκή μειονότητα της χώρας.

Σε δήλωση μετά τη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ραμαφόσα, το EFF δήλωσε ότι αυτό είναι «ένα τραγούδι που εκφράζει την επιθυμία να καταστραφεί το σύστημα ελέγχου της μειονότητας των λευκών επί των πόρων της Νότιας Αφρικής».

«Δεν γνωρίζαμε ότι θα αποτελούσαμε μέρος αυτών των θεατρινισμών στην προσπάθεια να δικαιολογηθεί η ύπαρξη μιας γενοκτονίας των λευκών που προφανώς δεν συμβαίνει στη Νότια Αφρική», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του EFF, Σίναβο Θάμπο.

Μετά το μονταρισμένο βίντεο που έδειξε χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σήκωσε ένα πάκο με άρθρα, που αναφέρονταν σύμφωνα με τον ίδιο σε δολοφονίες αγροτών.

Ένα από αυτά προέρχεται από τον ιστότοπο "American Thinker", ένα ιστολόγιο με μικρή επισκεψιμότητα, που αναπαράγει μια εικόνα ανθρώπων που φορούν στολές του Ερυθρού Σταυρού που κουβαλούν σάκους για πτώματα.

TRUMP IS A GANGSTER



Watch as Trump makes the South African President watch videos of his country man Julius Malema calling for the genocide of white farmers in the Oval Office!



President Cyril Ramaphosa was clearly disturbed 😳

Not to mention the k!ller stare from Elon Musk! pic.twitter.com/2SzJ9WYNLM — EMENIKE IHEANYI (@DataRefines) May 21, 2025

«Όλα αυτά είναι λευκοί αγρότες που θάβονται», είπε ο Τραμπ.

Η εικόνα είναι στην πραγματικότητα στιγμιότυπο οθόνης από ένα βίντεο του YouTube του Φεβρουαρίου που κινηματογραφήθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) στην πόλη Γκόμα, σύμφωνα με τη λεζάντα του βίντεο. Το βίντεο δείχνει τα λείψανα γυναικών θυμάτων φρικαλεοτήτων στο πλαίσιο του πολέμου στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ και δημοσιεύτηκε από το μέσο ενημέρωσης WION, το οποίο χρησιμοποίησε εικόνες από το πρακτορείο Reuters.

«Αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνονται σε μεγάλους αριθμούς», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για το αεροσκάφος Boeing που του δώρισε το Κατάρ: «Αυτό είχε να πει αυτός ο ηλίθιος αφού είδε κάτι όπου χιλιάδες άνθρωποι είναι νεκροί».

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο, με μέσο όρο 72 την ημέρα, σε μια χώρα 60 εκατομμυρίων κατοίκων. Τα περισσότερα θύματα είναι μαύροι.

Οι δολοφονίες λευκών αγροτών αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό των ανθρωποκτονιών. Η AfriForum η οποία ξεκίνησε μια εκστρατεία για να τονίσει το φαινόμενο, κατέγραψε 49 δολοφονίες λευκών αγροτών το 2023. Αυτός ο αριθμός συγκρίνεται με τις 27.621 ανθρωποκτονίες που καταγράφηκαν μεταξύ Απριλίου 2023 και Μαρτίου 2024 στα επίσημα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας.

Όσο για τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας, αυτή είναι μια θεωρία συνωμοσίας που διαδίδεται από ορισμένες περιθωριακές ομάδες λευκών Νοτιοαφρικανών από το τέλος του απαρτχάιντ το 1994. Κυκλοφορεί σε παγκόσμια ακροδεξιά chat rooms για τουλάχιστον μια δεκαετία, με την ένθερμη υποστήριξη του συμμάχου του Τραμπ, Μασκ.

Elon Musk is BACK in the Oval Office, staring the President of South Africa in the eyes



Trump playing video footage of South Africa’s black party singing “kill the Boer (Whites), kill the White farmer" in front of the South African president.



Cyril Ramaphosa was speechless 😂😂 pic.twitter.com/Q7P7xSNYQu — Sumit (@SumitHansd) May 21, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.