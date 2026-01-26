Περίπου 185 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ λόγω της σφοδρής χιονοθύελλας που έχει πλήξει μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών. Η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές φτάνει τους -20 έως -30 βαθμούς Κελσίου -10 έως 40 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο, σημειώνει το NBC.

Το πρωτοφανές κρύο έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο επτά ανθρώπων. Τουλάχιστον δύο άτομα πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα, ενώ άλλοι θάνατοι που συνδέονται με την κακοκαιρία έχουν αναφερθεί στο Τέξας, το Τενεσί και το Κάνσας.

Η χιονοθύελλα έχει πλήξει και την πόλη της Νέας Υόρκης.

Στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, περισσότερα από 860.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Πολλές διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν στο Τέξας, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, το Τενεσί και το Κεντάκι.

Παγωμένη βροχή πέφτει σε τμήματα της Τζόρτζια, στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, με έντονη χιονόπτωση να πλήττει όλη την κοιλάδα του Οχάιο και τη Βορειοανατολική Αμερική.

Το χιόνι θα πλήξει επίσης περιοχές της Νέας Αγγλίας μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Μεγάλοι όγκοι χιονιού είναι πιθανό να πέσουν στη Βοστώνη και το Άλμπανι. Το Χάρτφορντ του Κονέκτικατ και το Πόρτλαντ του Μέιν ενδέχεται να επηρεαστούν επίσης από σφοδρές χιονοπτώσεις.

Η χιονοθύελλα που πλήττει τις ΗΠΑ, έχει επίσης επηρεάσει τις αεροπορικές μετακινήσεις. Πάνω από 12.000 προγραμματισμένες πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, ενώ άλλες 3.000 έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής σήμερα.

Οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν σταδιακά αυτή την εβδομάδα, αν και το χιόνι και το δριμύ κρύο ενδέχεται να παραμείνουν για αρκετές ημέρες ακόμα.

«Το χιόνι και ο πάγος θα λιώσουν πολύ αργά και δεν θα εξαφανιστούν σύντομα, γεγονός που θα εμποδίσει τις προσπάθειες αποκατάστασης», δήλωσε η Allison Santorelli, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες μέχρι το Σάββατο, ενώ αναμένονται να προστεθούν και άλλες, σύμφωνα με το CBS.

Πηγή: skai.gr

