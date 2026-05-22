Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, μία εβδομάδα αφότου το Πεντάγωνο ακύρωσε μια προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στη χώρα.

Γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση βασίστηκε στη σχέση των ΗΠΑ με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο υποστήριξε κατά τις προεδρικές εκλογές πέρυσι και ο οποίος είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής του.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε χαιρέτισε την κίνηση ενόψει της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών στη Σουηδία, δηλώνοντας ωστόσο στους δημοσιογράφους ότι η πορεία προς μια Ευρώπη που θα εξαρτάται λιγότερο από τις ΗΠΑ «θα συνεχιστεί».

Η αντιπαράθεση με Γερμανία

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαιρέτισε επίσης την απόφαση των ΗΠΑ να αναπτύξουν επιπλέον στρατεύματα στην Πολωνία, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Εξυπηρετεί όχι μόνο την ασφάλεια της Πολωνίας, αλλά την ασφάλεια ολόκληρης της συμμαχίας και, ως εκ τούτου, και τη δική μας. Έτσι, αυτό είναι απολύτως προς το συμφέρον μας».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία μετά από μια αντιπαράθεση μεταξύ του Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Είναι ασαφές εάν οι επιπλέον στρατιώτες για την Πολωνία ήταν μέρος εκείνων που αποσύρονται από τη Γερμανία ή μια ξεχωριστή ομάδα.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε την Παρασκευή ότι η Γερμανία βρίσκεται σε «συνεχείς συζητήσεις» με τις ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία.

«Προσκαλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να εμμείνουν στα προηγούμενα σχέδιά τους», πρόσθεσε.

Ο χάρτης των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη Γερμανία είναι μακράν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

Αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από 36.000 στρατιώτες βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία εκεί, σε σύγκριση με περίπου 12.000 στρατιώτες στην Ιταλία και 10.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Γνωστές στρατιωτικές βάσεις και παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη

«America First» και τα μελλοντικά σχέδια των ΗΠΑ

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα ότι ακυρώνει την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, αλλά ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε αργότερα ότι επρόκειτο για «μια προσωρινή καθυστέρηση» και ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι «διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία» στη χώρα.

Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης σηματοδοτήσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι προτίθεται να μειώσει τα συνολικά επίπεδα των στρατευμάτων του στην Ευρώπη ως μέρος της ατζέντας του «Πρώτα η Αμερική» («America First»).

Ο Ρούμπιο αναμένεται να ζητήσει αυξημένο επιμερισμό των βαρών από τους εταίρους της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ στις συνομιλίες της Παρασκευής στο Χέλσινγκμποργκ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από αυτές, δήλωσε: «Οι απόψεις του προέδρου είναι, ειλικρινά, απογοήτευση για ορισμένους από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και την αντίδρασή τους στις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, υπάρχουν άλλοι τομείς όπου συνεχίζουμε τη συνεργασία», πρόσθεσε - επικαλούμενος την ανακοίνωση για την Πολωνία.

«Τούτου λεχθέντος, προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν παγκόσμιες δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν όσον αφορά την ανάπτυξη των δυνάμεών μας, και αυτό απαιτεί συνεχώς από εμάς να επανεξετάζουμε πού τοποθετούμε στρατεύματα – αυτό δεν είναι κάτι τιμωρητικό».

Νωρίτερα, το BBC ρώτησε τον Ρούμπιο σχετικά με ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειώσουν τον συνολικό αριθμό των στρατευμάτων τους που θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «ορισμένα από αυτά τα ζητήματα» θα συζητηθούν στη σύνοδο κορυφής, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ παραμένει πολύ αναστατωμένος και απογοητευμένος με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

