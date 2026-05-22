Κίεβο: Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία φτάνουν στα όριά τους

«Στα όριά τους» φτάνουν σταδιακά οι συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι αυτό το σχήμα πλησιάζει σταδιακά στο σημείο όπου οι συζητήσεις που μπορούν να γίνουν σε αυτό το επίπεδο εξαντλούνται. Υπάρχουν φορές που ζητήματα συζητούνται επανειλημμένα», δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω Zoom.

Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή αποτελεί έναν από τους τρόπους επανεκκίνησης των συνομιλιών, ενώ ανέφερε πως μια ακόμη επιλογή θα ήταν συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών, κάτι που, όπως είπε, επιδιώκει η Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

