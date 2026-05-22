Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα, Παρασκευή ότι χαιρετίζει την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην Πολωνία, προσθέτοντας ωστόσο ότι η γενικότερη τάση παραμένει προς μια ισχυρότερη Ευρώπη που εξαρτάται λιγότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά της.

«Ας είμαστε σαφείς: η πορεία στην οποία βρισκόμαστε - μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, ώστε με τον χρόνο, βήμα-βήμα, να εξαρτόμαστε λιγότερο από έναν μόνο σύμμαχο - θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στη Σουηδία.

Οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην Ευρώπη σε επίπεδο πυρηνικής αποτροπής, αλλά και συμβατικής άμυνας, μέσα από μια σταδιακή διαδικασία κατά την οποία η Ευρώπη θα ενισχύσει τον ρόλο της, υπογράμμισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, ο οποίος σημείωσε ότι αποτελεί δικαίωμα των ΗΠΑ να αποφασίζουν για τον αριθμό των στρατευμάτων που διατηρούν στην Ευρώπη, τονίζοντας όμως ότι «είναι σαφές πως η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα».

Αναφερόμενος στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι αφορά όλους τους συμμάχους, αλλά ενδεχομένως όχι το ίδιο το ΝΑΤΟ ως Συμμαχία.

Πηγή: skai.gr

