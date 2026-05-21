Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ειδικότερα, ο Τραμπ αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Μετά την επιτυχημένη εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είχα την τιμή να στηρίξω, και με βάση τη σχέση που έχουμε αναπτύξει, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία».

Πηγή: skai.gr

