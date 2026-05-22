ΝΑΤΟ: Σύνοδος υπ. Εξωτερικών με αιχμές Ρούμπιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή και ανάληψη βαρών από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η Σύμμαχία πρέπει να είναι επωφελής για όλους τους συμμετέχοντες, με σαφή κατανόηση των προσδοκιών, όπως τόνισε ο Ρούμπιο.

Οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τη διεθνή διάταξη των στρατευμάτων τους ως μέρος ευρύτερης στρατηγικής, όχι ως τιμωρητική κίνηση προς την Ευρώπη.

Με αιχμές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους αλλά και σαφή μηνύματα για το μέλλον της Συμμαχίας προσήλθε στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία «πρέπει να είναι επωφελής για όλους όσοι συμμετέχουν».



«Όπως κάθε συμμαχία, έτσι και αυτή πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι συμμετέχουν. Πρέπει να υπάρχει σαφής κατανόηση των προσδοκιών» τόνισε αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί μεγαλύτερη συμμετοχή και ανάληψη βαρών από τους Ευρωπαίους εταίρους.



Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επανεξετάζουν τη διάταξη των στρατευμάτων τους διεθνώς, στο πλαίσιο των παγκόσμιων υποχρεώσεών τους, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί «τιμωρητική κίνηση» απέναντι στην Ευρώπη, αλλά μέρος ευρύτερης στρατηγικής αξιολόγησης.

Αναδιάταξη δυνάμεων και ενίσχυση άμυνας

Το θέμα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των Ευρωπαίων συμμάχων. Οι υπουργοί αναμένουν σήμερα διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον για το ποιες στρατιωτικές δυνατότητες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες στο ΝΑΤΟ. Χθες πάντως, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, κίνηση που χαιρετίστηκε από τη Βαρσοβία, αλλά και από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.



Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η σύνοδος στη Σουηδία θα προετοιμάσει το έδαφος για τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, που θα επικεντρωθεί στην ανακατανομή των βαρών εντός της Συμμαχίας, στις αμυντικές δαπάνες και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.

Στενά Ορμούζ και Ουκρανία στο επίκεντρο ΝΑΤΟ

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να επιβάλει «σύστημα διοδίων» στη διέλευση πλοίων από τα Στενά θα ήταν «απαράδεκτη», τονίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διεθνή κοινότητα.



Από την πλευρά του, ο Ρούτε σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις παρέχοντας στρατιωτικές διευκολύνσεις και βάσεις για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά την Ελλάδα, Ρουμανία, τη Βουλγαρία και μεγαλύτερες χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία.



Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφορά και την αμυντική βιομηχανία, που θα απασχολήσει την Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Τόσο ο Μάρκο Ρούμπιο όσο και ο Μαρκ Ρούτε αναγνώρισαν ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ευρώπη παράγουν σήμερα επαρκείς ποσότητες πυρομαχικών και εξοπλισμών για τις μελλοντικές ανάγκες της Συμμαχίας. Η ενίσχυση της παραγωγής θεωρείται κρίσιμη τόσο για την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ όσο και για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Πηγή: Deutsche Welle

