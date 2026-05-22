Στις 9 Απριλίου ένα γκρουπ Ελλήνων ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και κατά την επίσκεψη στην Αγία Σοφία, ένας άνδρας 42 ετών και μία γυναίκα 35, έβγαλαν την πρώτη ελληνική σημαία (την είχε κρυμμένη ο άνδρας κάτω από το παλτό του), η οποία είχε τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Αργότερα επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους, αλλά η πράξη τους είχε καταγραφεί και αστυνομικοί πήγαν και τους συνέλαβαν. Τελικά, 43 μέρες αργότερα, δικάστηκαν και η ποινή που τους επιβλήθηκε δεν ήταν μεγάλη. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκαν με δέκα μήνες φυλακή με αναστολή - με την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού - και είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

