Μπάιντεν: Πρόσθετη βοήθεια σχεδόν 6 δισ. για την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη στρατιωτική και δημοσιονομική βοήθεια για την Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες της θητείας του για να αυξήσει τη βοήθεια προς το Κίεβο προτού αναλάβει την εξουσία ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη βοήθεια ασφαλείας για την Ουκρανία.

Η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεσαν πρόσθετη δημοσιονομική βοήθεια 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, δίνοντας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα κρίσιμους πόρους εν μέσω εντεινόμενων ρωσικών επιθέσεων σε Ουκρανούς αμάχους και υποδομές.

«Κατά την καθοδήγησή μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εργάζονται ακατάπαυστα για να ενισχύσουν τη θέση της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο για το υπόλοιπο της θητείας μου», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωση.

Η ανακοίνωση του Μπάιντεν περιλαμβάνει στρατιωτική βοήθεια 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αντλήθηκε από τα αμερικανικά αποθέματα και ένα πακέτο 1,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ουκρανική Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια της Βοήθειας (USAI), το τελευταίο πακέτο USAI κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν.

Σύμφωνα με την USAI, ο στρατιωτικός εξοπλισμός προμηθεύεται από την αμυντική βιομηχανία ή τους εταίρους, αντί να αντλείται από αμερικανικά αποθέματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να φτάσει στο πεδίο της μάχης.

Η Yellen ανέφερε σε δήλωσή της ότι η άμεση δημοσιονομική βοήθεια, που παρέχεται σε συντονισμό με την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σηματοδότησε την τελική εκταμίευση βάσει του νόμου για τις συμπληρωματικές πιστώσεις ασφαλείας της Ουκρανίας του 2024.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε συνολική βοήθεια 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Πρόσφατα οι Ρώσοι χρησιμοποιούν βορειοκορεατικά στρατεύματα για να ενισχύσουν τη θέση μάχης τους.

Οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας έχουν μαζικές απώλειες στην πρώτη γραμμή του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με 1.000 στρατιώτες τους να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται μόνο την τελευταία εβδομάδα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Ο Μπάιντεν είπε ότι η νέα βοήθεια θα προσφέρει στην Ουκρανία «μια άμεση εισροή δυνατοτήτων που συνεχίζει να χρησιμοποιεί με μεγάλη επίδραση στο πεδίο της μάχης και μακροπρόθεσμες προμήθειες αεράμυνας, πυροβολικού και άλλων κρίσιμων οπλικών συστημάτων».

Σχεδόν τρία χρόνια μετά τον πόλεμο, η Ουάσιγκτον έχει δεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την Ουκρανία, αλλά είναι αβέβαιο εάν η βοήθεια θα συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό υπό τον Τραμπ, ο οποίος διαδέχεται τον Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ έχει πει ότι θέλει να φέρει τον πόλεμο σε ένα γρήγορο τέλος.

Κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας, ο Τραμπ αμφισβήτησε το επίπεδο της εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση, προτείνοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα πρέπει να φέρουν περισσότερο το οικονομικό βάρος.

Μερικοί από τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους - οι οποίοι θα ελέγχουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία από τον επόμενο μήνα - έχουν επίσης ψύχεται να στείλουν περισσότερη βοήθεια στο Κίεβο.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανεβάζει τη συνολική βοήθεια του προϋπολογισμού των ΗΠΑ στην Ουκρανία σε κάτι περισσότερο από 30 δισεκατομμύρια δολάρια από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Τα περισσότερα από αυτά τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της λειτουργίας της κυβέρνησης της Ουκρανίας πληρώνοντας μισθούς σε δασκάλους και άλλα κράτη εργαζομένων.

Η Ουάσιγκτον έχει παράσχει χωριστά περίπου 61,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια ασφαλείας στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ο Μπάιντεν είπε ότι το Υπουργείο Άμυνας βρίσκεται στη διαδικασία παράδοσης εκατοντάδων χιλιάδων βολών πυροβολικού, χιλιάδων ρουκετών και εκατοντάδων τεθωρακισμένων οχημάτων «τα οποία θα ενισχύσουν το χέρι της Ουκρανίας καθώς κατευθύνεται προς τον χειμώνα».

Η Yellen είπε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας για να της επιτραπεί να διατηρήσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες και να συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία της, προειδοποιώντας για κινήσεις για περικοπή της χρηματοδότησης.

«Η επιτυχία της Ουκρανίας είναι στο βασικό εθνικό συμφέρον της Αμερικής», είπε, δεσμευόμενη να συνεχίσει να πιέζει τη Μόσχα με κυρώσεις και να βοηθήσει την Ουκρανία να επιτύχει μια δίκαιη ειρήνη.

«Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια».

