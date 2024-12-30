Περίπου 68.000 κρατήσεις σε πτήσεις ακυρώθηκαν στη Νότια Κορέα μετά το αεροπορικό δυστύχημα της Κυριακής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap ανέφερε ότι περισσότερες από 33.000 ακυρώσεις αφορούσαν πτήσεις εσωτερικού, ενώ 34.000 για διεθνή δρομολόγια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ταξιδιωτικός τομέας παρακολουθεί στενά την κατάσταση μετά και τις αναφορές από ταξιδιωτικά πρακτορεία ανέφεραν αύξηση στις ακυρώσεις τουριστικών πακέτων μετά την τραγωδία.

Πηγή: skai.gr

