Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάνω από 60.000 ακυρώσεις κρατήσεων για πτήσεις μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στη Νότια Κορέα

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap ανέφερε ότι περισσότερες από 33.000 ακυρώσεις αφορούσαν πτήσεις εσωτερικού, ενώ 34.000 για διεθνή δρομολόγια.

νότια κορέα

Περίπου 68.000 κρατήσεις σε πτήσεις ακυρώθηκαν στη Νότια Κορέα μετά το αεροπορικό δυστύχημα της Κυριακής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap ανέφερε ότι περισσότερες από 33.000 ακυρώσεις αφορούσαν πτήσεις εσωτερικού, ενώ 34.000 για διεθνή δρομολόγια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ταξιδιωτικός τομέας παρακολουθεί στενά την κατάσταση μετά και τις αναφορές από ταξιδιωτικά πρακτορεία ανέφεραν αύξηση στις ακυρώσεις τουριστικών πακέτων μετά την τραγωδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νότια Κορέα αεροπορικό δυστύχημα Jeju Air
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark