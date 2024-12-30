Συρία: Ο ΥΠΕΞ αποδέχθηκε πρόταση να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ Χάσαν αλ Σιμπάνι, που διορίσθηκε στο αξίωμα αυτό από τους νέους κυβερνώντες της χώρας, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό, καθώς ανακοίνωσε σήμερα μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σαουδάραβα ομολόγου του πρίγκιπα Φάισαλ μπιν Φαρχάν μπιν Αμπντουλάχ να επισκεφθεί τη χώρα του.

